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El Salvador condena a cadena perpetua a dos pandilleros de la Mara Salvatrucha tras reforma judicial impulsada por Bukele

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El Salvador | Foto AFP
El Salvador | Foto AFP
El Congreso, dominado por el oficialismo, eliminó en abril la prohibición constitucional de la prisión perpetua.

La justicia de El Salvador condenó este viernes a cadena perpetua a dos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) por homicidios y desapariciones, en nuevas sentencias de la reforma impulsada por el presidente Nayib Bukele.

El Congreso, dominado por el oficialismo, eliminó en abril la prohibición constitucional de la prisión perpetua, por lo que ahora puede ser aplicada a condenados por homicidio, violaciones y terrorismo.

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La fiscalía afirmó en su cuenta X que los condenados "mantenían el control" en distintas zonas, incluyendo San Salvador (capital), donde cometieron homicidios, desapariciones y extorsiones.

Sin embargo, no precisó los crímenes por los que se les impuso prisión perpetua.

Se trata de Josué Germain González Mejía, identificado como líder de una "clica" (célula), y el "homeboy" (pandillero) Giovanni Andrés Hernández.

Ambos fueron capturados bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, según la Fiscalía.

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Hasta abril, la condena máxima era de 60 años de cárcel, con mecanismos de reducción de sentencia.

Luego, Bukele hizo aprobar una norma que extendió el castigo a los menores de edad que cometan asesinatos, violaciones o participen en terrorismo.

La primera condena a cadena perpetua fue impuesta el 12 de septiembre contra un hombre sentenciado por asesinato. Tres días después se impuso por primera vez esta pena por el delito de feminicidio a otro hombre.

Surgida en la década de 1990 en Estados Unidos, la MS-13 es una de las pandillas más poderosas de Centroamérica, aunque la mayoría de sus integrantes fueron detenidos en la guerra de Bukele contra esa banda y su rival, Barrio 18.

La "guerra" antipandillas fue lanzada en 2022, tres años después de la elección del mandatario, y ha llevado a la cárcel a unas 93.000 personas sin orden judicial bajo un régimen de excepción.

 

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