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Viernes, 26 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Diosdado Cabello anunció que se restringirá el acceso a La Guaira, el área devastada por terremotos en Venezuela

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela, y Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela, y Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Asimismo, el funcionario chavista sostuvo que aquellas personas que deseen dirigirse a La Guaira para colaborar en las labores de rescate deberán "solicitar un permiso" en el Poliedro de Caracas.

Según recoge el medio de comunicación afín al régimen venezolano, VTV, Diosdado Cabello informó que a partir de las 8:00 p.m. (hora Venezuela) de este jueves 26 de junio, las vías de acceso al estado La Guaira, la región más afectada por los terremotos en Venezuela, serán restringidas por razones humanas y sanitarias.

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En contacto directo con VTV, Cabello indicó que aquellas personas que deseen dirigirse a la región para colaborar en las labores de rescate deberán "solicitar un permiso en el Poliedro de Caracas", lugar en el que se habilitó un centro de registro para que las personas se alisten y puedan acceder.

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"Quien quiera venir al estado La Guaira tiene que cumplir con los protocolos establecidos de acuerdo a los lineamientos que dio nuestra presidente (E), Delcy Rodríguez", comunicó Cabello.

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Además, dijo que "con esta medida se busca limitar el ingreso de ciudadanos sin tareas asignadas en la región, mitigando así "posibles riesgos de salud pública y agilizando las labores de rescate en la zona".

“Es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo”, añadió Cabello, recordemos, uno de los hombres de la dictadura venezolana solicitado por la justicia de Estados Unidos.

Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de muchas personas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Hasta el momento, según el más reciente balance, los terremotos han dejado a su paso más de 900 víctimas fatales.

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