El beisbolista venezolano de las Grandes Ligas (MLB) Maikel García ha sido uno de los deportistas que se han pronunciado durante las últimas horas por la floja reacción de las "autoridades" venezolanas ante la tragedia por los terremotos.

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En su cuenta oficial de la red social X, el exitoso pelotero sostuvo: "Venezuela tiene 1022929 militares y 1929282 policías y están ayudando; ¡¡¡son los civiles!!! Just saying".

Hasta el momento, la compleja capacidad de respuesta en Venezuela tiene a los afectados en total desespero ante la falta de equipos esenciales para remover escombros y salvar vidas.

Por ende, conforme pasan las horas, la zozobra se apodera del seno de la sociedad venezolana, que, a su vez, está volcada a ayudar.

En cuanto a los terremotos registrados en Venezuela, la cifra de muertos aumentó a 920, según informó este viernes al ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El pasado miércoles 24 de junio, Venezuela fue epicentro de dos terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5, que devastaron diferentes zonas del país.

Las regiones más afectadas por los dos potentes terremotos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

Las zonas más severamente dañadas en el estado de La Guaira tras el doble terremoto del 24 de junio de 2026 son Playa Grande, Catia La Mar y Caraballeda.

En cuanto a Caracas, las zonas del área metropolitana más afectadas son Los Palos Grandes, Altamira y San Bernardino.