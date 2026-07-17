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Viernes, 17 de julio de 2026
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Terremoto

Claudia Sheinbaum da balance sobre duro sismo en el sur de México y recomienda no acercarse a playas por riesgo de tsunami

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Su epicentro estuvo en el mar, a unos 48 kilómetros al suroeste de la pequeña localidad Aquiles Serdán, en el estado Chiapas.

Claudia Sheinbaum, presidente de México, entregó un balance sobre el poderoso sismo que se presentó este viernes en su país y que también se sintió en Guatemala y El Salvador. Aseguró que de momento no hay víctimas ni daños de consideración.

“Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, aseveró Sheinbaum.

La presidente mencionó que la “Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. “Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil”.

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“Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas. Continuaremos con la información”, manifestó.

Un potente sismo frente a las costas de Guatemala remeció el viernes varias ciudades del país centroamericano y golpeó también al sur de México y al vecino El Salvador, sin dejar por el momento víctimas fatales-

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.3 y una profundidad de 15.2 kilómetros. Su epicentro estuvo en el mar, a unos 48 kilómetros al suroeste de la pequeña localidad Aquiles Serdán, en el estado Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés).

En Ciudad de Guatemala, donde viven unas 5 millones de personas, muchos salieron de sus casas y sus oficinas para resguardarse a la intemperie mientras las construcciones se balanceaban, dijeron testigos de Reuters.

A fines de junio, dos potentes sismos sacudieron Venezuela y, hasta el momento, han dejado alrededor de 4.500 fallecidos, decenas de miles de heridos y desaparecidos y cientos de edificaciones en ruinas.

En Guatemala, el país más poblado de Centroamérica con casi 19 millones de habitantes, son habituales los temblores. La nación se encuentra en una zona de fallas y forma el límite tectónico entre la placa del Caribe y la placa Norteamericana. Además, a lo largo de su costa suroccidental, la placa de Cocos empuja contra la placa del Caribe, formando una zona de subducción marcada por la fosa Mesoamericana.

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por su sigla en inglés), ubicado en Hawái, dijo preliminarmente que "es posible" que se produzcan olas de tsunami en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del terremoto.

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Más tarde, sin embargo, el PTWC pronosticó que las olas serían inferiores a 0,3 metros por encima del nivel de la marea en las costas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú.

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