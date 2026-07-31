Así fue la rápida reacción humanitaria de la familia Montaner ante el doble terremoto de Venezuela

Marlene Montaner, cofundadora y vocera principal de la ONG The House Project, organización benéfica global fundada por la familia Montaner y cuyo objetivo principal es atender a las poblaciones invisibilizadas y vulnerables en distintos lugares del mundo, habló en La Tarde de NTN24 sobre la rápida reacción de la fundación ante el doble terremoto en Venezuela.