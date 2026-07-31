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Viernes, 31 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela
Programa: La Tarde

Así fue la rápida reacción humanitaria de la familia Montaner ante el doble terremoto de Venezuela

julio 31, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Marlene Montaner, cofundadora y vocera principal de la ONG The House Project, organización benéfica global fundada por la familia Montaner y cuyo objetivo principal es atender a las poblaciones invisibilizadas y vulnerables en distintos lugares del mundo, habló en La Tarde de NTN24 sobre la rápida reacción de la fundación ante el doble terremoto en Venezuela.

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