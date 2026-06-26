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Terremoto en Venezuela

"En un desastre siempre va a hacer falta manos": voluntario de México que hará parte de equipo de rescate tras terremotos de Venezuela

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Alejandro Méndez Catalán, rescatista voluntario integrante de los equipos de intervención rápida de México, viajará a Venezuela para ser parte de los cuerpos de búsqueda y rescate tras los fuertes terremotos.

Tras la tragedia provocada por los fuertes sismos en Venezuela, cerca de 17 países han movilizado a la nación sudamericana equipos de búsqueda y rescate, según información compartida por la ONU este viernes.

Dentro de las naciones que se han reportado tanto con ayuda humanitaria como equipos de rescate se encuentra México, desde donde este sábado 27 de junio viajará un grupo de intervención rápida a territorio venezolano para sumarse a la búsqueda de desaparecidos bajo los escombros.

El programa La Tarde de NTN24 tuvo la oportunidad de hablar con Alejandro Méndez Catalán, uno de los rescatistas voluntarios mexicanos que arriba este fin de semana para apoyar en esta labor.

Méndez Catalán señaló que viajarán con un equipo amplio “de corte, de demolición, drones” , así como de “herramienta eléctrica y de batería para poder hacer todo este tipo de trabajos y que se haga un poco rápido de lo normal”.

Teniendo en cuenta la magnitud de la tragedia, indicó que “en un desastre siempre va a hacer falta manos; por eso es bien importante el apoyo a los equipos voluntarios”.

“La gente local está en shock, en realidad hay pocas manos para trabajar y muchos lugares para atender, así que lo importante es que llegue más ayuda”, agregó.

En cuanto al tiempo límite que existe en este tipo de tragedias para encontrar personas con vida, señaló Alejandro Méndez que “se habla de 72 horas; es el tiempo que aproximadamente va a sobrevivir una persona después de un evento así”.

El integrante de los equipos de intervención rápida de México, quien ha participado en rescates de tragedias como la ocurrida en Venezuela, indicó que lo importante para que este tipo de trabajos avance de manera óptima es la “cooperación”.

“Lo importante es que haya cooperación, sobre todo entre los equipos de rescate y la sociedad civil, porque son momentos en los que todo mundo quiere ayudar, pero, en medio del afán y esas ganas de querer ayudar, pueden provocar un caos al momento de los trabajos”, sentenció.

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