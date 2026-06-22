NTN24
Lunes, 22 de junio de 2026
Lunes, 22 de junio de 2026
Elecciones en Colombia

"Se trataba de la competencia entre una opción por la democracia y una opción por el autoritarismo": Marta Lucía Ramírez sobre el resultado de la segunda vuelta en Colombia

junio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En las últimas horas, el preconteo dio como ganador al candidato de derecha Abelardo de la Espriella por una mínima ventaja ante el izquierdista Iván Cepeda.

En entrevista con La Mañana de NTN24, la exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, conversó sobre el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En las últimas horas, el preconteo dio como ganador al candidato de derecha Abelardo de la Espriella por una mínima ventaja ante el izquierdista Iván Cepeda.

Sobre el triunfo del candidato, la exfuncionaria colombiana acotó que "este resultado fue una victoria no solo para Colombia sino para toda América Latina", porque "no estábamos en una elección cualquiera, no se trataba de la competencia entre dos opciones democráticas, se trataba de la competencia de una opción por la democracia y una opción por el autoritarismo".

Y explicó que "va a ser muy difícil" gobernar, pero "por lo menos tenemos la certeza de democracia. Vamos a tener un gobierno que no va a seguir contemporizando, que no va a seguir aceptando toda la presencia del narcotráfico en nuestro país".

o

"Mientras Colombia se convierta en una plataforma para todas las economías criminales eso le hace daño a toda América Latina", agregó.

La exvicepresidenta de la nación reiteró que "va a ser difícil la gobernabilidad", pero que "el pueblo colombiano lo que hizo ayer con su voto, es decir: 'vamos a respaldar la democracia'".

sobre si el gobierno actual aceptará los resultados o no, Ramírez dijo: "No hay opción distinta que aceptar el veredicto de las urnas porque Colombia ha demostrado al mundo entero que tenemos unas autoridades electorales sólidas, confiables y transparentes".

"Gustavo Petro ya es parte del pasado de Colombia en cuanto a su función presidencial y será un expresidente como cualquier otro, el que tiene que aceptar el resultado es Iván Cepeda y a él es que va a calibrar la historia", sentenció.

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Marta Lucía Ramírez

Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No deberían presentarse diferencias significativas”: exregistrador sobre el preconteo y escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Él ganó, grande": Donald Trump reacciona a los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia

Iván Cepeda, candidato presidencial en Colombia. (EFE)
Iván Cepeda

Iván Cepeda no reconoce a Abelardo de la Espriella como ganador "oficial" de la elección y dice que se impugnarán 33 mil mesas en Colombia

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella recibe primeros mensajes de felicitaciones desde EE. UU. y Colombia por victoria en elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella gana la elección presidencial en Colombia

Elecciones en Colombia (AFP)
Registraduría

"Con plenas garantías de transparencia e integridad electoral se desarrolló la segunda vuelta": Registraduría de Colombia tras cierre de urnas

Más de Actualidad

Ver más
Explosiones en Kiev. (EFE)
Guerra entre Rusia y Ucrania

Devastadores ataques de Rusia a Ucrania con misiles: cerca de 20 personas mueren y Putin anuncia "nueva dimensión" en la guerra

José Luis Rodríguez Zapatero junto a Delcy y Jorge Rodríguez - Foto AFP
José Luis Rodríguez Zapatero

Negó negocios en Venezuela y fue preguntado por su relación con Delcy Rodríguez: NTN24 accedió a los audios de la declaración de Zapatero en su audiencia

Jenniffer González-Colón, gobernadora de Puerto Rico. (EFE)
Cuba

Gobernadora de Puerto Rico dice que "vamos a tener" una guerra "con Cuba la próxima semana"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Explosiones en Kiev. (EFE)
Guerra entre Rusia y Ucrania

Devastadores ataques de Rusia a Ucrania con misiles: cerca de 20 personas mueren y Putin anuncia "nueva dimensión" en la guerra

Gustavo Petro Urrego - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Gustavo Petro reacciona al preconteo de votos: "Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades"

José Luis Rodríguez Zapatero junto a Delcy y Jorge Rodríguez - Foto AFP
José Luis Rodríguez Zapatero

Negó negocios en Venezuela y fue preguntado por su relación con Delcy Rodríguez: NTN24 accedió a los audios de la declaración de Zapatero en su audiencia

Jenniffer González-Colón, gobernadora de Puerto Rico. (EFE)
Cuba

Gobernadora de Puerto Rico dice que "vamos a tener" una guerra "con Cuba la próxima semana"

AT&T Stadium de Arlington o Estadio de Dallas - Foto: EFE
Mundial 2026

Las históricas selecciones campeonas del mundo que buscarán brillar en el monumental AT&T Stadium de Arlington, el estadio más grande del Mundial 2026

Astronauta | Foto NASA
Nasa

¿Cómo respiran los astronautas en el espacio? La emergencia que encendió las alarmas en la EEI

Cristiano Ronaldo tras el partido de Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

"Está más viejo ahora": polémicas declaraciones de jugador de Congo sobre Cristiano Ronaldo tras su debut en el Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre