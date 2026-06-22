"Se trataba de la competencia entre una opción por la democracia y una opción por el autoritarismo": Marta Lucía Ramírez sobre el resultado de la segunda vuelta en Colombia

En entrevista con La Mañana de NTN24, la exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, conversó sobre el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En las últimas horas, el preconteo dio como ganador al candidato de derecha Abelardo de la Espriella por una mínima ventaja ante el izquierdista Iván Cepeda.

Sobre el triunfo del candidato, la exfuncionaria colombiana acotó que "este resultado fue una victoria no solo para Colombia sino para toda América Latina", porque "no estábamos en una elección cualquiera, no se trataba de la competencia entre dos opciones democráticas, se trataba de la competencia de una opción por la democracia y una opción por el autoritarismo".

Y explicó que "va a ser muy difícil" gobernar, pero "por lo menos tenemos la certeza de democracia. Vamos a tener un gobierno que no va a seguir contemporizando, que no va a seguir aceptando toda la presencia del narcotráfico en nuestro país".

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"Mientras Colombia se convierta en una plataforma para todas las economías criminales eso le hace daño a toda América Latina", agregó.

La exvicepresidenta de la nación reiteró que "va a ser difícil la gobernabilidad", pero que "el pueblo colombiano lo que hizo ayer con su voto, es decir: 'vamos a respaldar la democracia'".

sobre si el gobierno actual aceptará los resultados o no, Ramírez dijo: "No hay opción distinta que aceptar el veredicto de las urnas porque Colombia ha demostrado al mundo entero que tenemos unas autoridades electorales sólidas, confiables y transparentes".

"Gustavo Petro ya es parte del pasado de Colombia en cuanto a su función presidencial y será un expresidente como cualquier otro, el que tiene que aceptar el resultado es Iván Cepeda y a él es que va a calibrar la historia", sentenció.