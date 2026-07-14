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Gustavo Dudamel

El actor Anthony Hopkins lanza disco de música clásica con la participación del venezolano Gustavo Dudamel

julio 14, 2026
Por: Luis Cifuentes
Actor Anthony Hopkins y Gustavo Dudamel, músico venezolano - Fotos: EFE
Actor Anthony Hopkins y Gustavo Dudamel, músico venezolano - Fotos: EFE
El célebre intérprete, ganador en dos ocasiones del Premios Óscar, lanzó una producción musical que lleva como nombre “Life is a Dream”.

El reconocido actor de Hollywood, Anthony Hopkins, lanzará un disco de música clásica que contará con la participación del músico venezolano Gustavo Dudamel.

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El célebre intérprete, ganador en dos ocasiones de los Premios Óscar, lanzó una producción musical que lleva como nombre “Life is a Dream” y contará con varias composiciones propias recolectadas durante varias décadas.

“Nos enorgullece anunciar la incorporación del actor, compositor e ícono cultural galés ganador del Premio de la Academia, Sir Anthony Hopkins. Uno de los artistas más célebres de nuestro tiempo, tras la aclamada carrera de Sir Anthony en el cine y el teatro, se esconde una devoción de toda la vida por la música”, señaló un comunicado del sello discográfico.

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“La música fue mi primer deseo, mi primera aspiración”, agregó Hopkins en un comunicado divulgado por Decca Records.

El actor es un aficionado al piano, instrumento que interpreta desde los cuatro años. En el disco, Hopkins participará en algunas piezas tocando este instrumento.

Al mismo tiempo, la producción cuenta con la participación del pianista argentino Sergio Tiempo y el violonchelista venezolano Gregorio Nieto.

La participación venezolana será doble en este novedoso disco del actor de Hollywood, ya que también contará con Gustavo Dudamel, reconocido músico venezolano, como su director.

“Su primer álbum, Life Is A Dream, fue grabado con la internacionalmente reconocida Orquesta Filarmónica bajo la batuta de Gustavo Dudamel, y pone de manifiesto su pasión por la música clásica, presentando una colección profundamente personal de composiciones originales que reflejan toda una vida de creatividad, imaginación y narración”, indicó.

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La productora también presentó un adelanto del primer sencillo llamado Bracken Road, inspirado en los recuerdos de la infancia del actor, donde se observa a Dudamel dirigiendo la orquesta.

“El primer sencillo, "Bracken Road", inspirado en los recuerdos de su infancia en Margam, Gales del Sur, es un retrato musical nostálgico de las calles, prados, tierras de cultivo y montañas que rodeaban la casa de su familia en la década de 1940”, detalló.

El álbum fue grabado en el Alexandra Palace, en Londres, donde estuvo el director venezolano dirigiendo a la orquesta que acompañó la música compuesta por Hopkins.

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