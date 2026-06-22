Estados Unidos dice que el régimen de Irán aceptó el regreso de inspectores de la OIEA a su país

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este lunes que el régimen de Irán aceptó invitar nuevamente a su país a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), entidad de vigilancia nuclear de la ONU.

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Esto se da después de una primera ronda de conversaciones entre Washington y el régimen islámico destinadas a poner fin al conflicto en Oriente Medio, que escaló con los ataques del 28 de febrero.

"Los iraníes aceptaron invitar nuevamente a los inspectores del OIEA al país", dijo Vance a los periodistas en Burgenstock, Suiza.

Y añadió: "Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente o la eliminación permanente de un programa de armas nucleares en Irán".

En el marco de las conversaciones, los negociadores tratan algunos de los problemas más significativos de las tensas relaciones entre Irán y Estados Unidos, principalmente el programa nuclear de Irán y el enriquecimiento de uranio.

Las negociaciones iniciaron hace días luego de un acuerdo preliminar en el que se indica que Irán diluirá sus reservas de uranio enriquecido, posiblemente mediante una "mezcla de dilución in situ bajo la supervisión del OIEA".

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De acuerdo con datos del organismo de vigilancia nuclear de la ONU, se calcula que Irán disponía de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%. El porcentaje para fabricar una bomba nuclear es de 90%.

La cooperación entre Irán y el OIEA quedó suspendida después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una oleada de ataques en junio de 2025 y, desde entonces, los inspectores no han visto el material.

Cabe subrayar que los negociadores acordaron una "hoja de ruta para alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días", con conversaciones técnicas que continuarán el resto de la semana en Bürgenstock, según Pakistán y Qatar, países mediadores.