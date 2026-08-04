NTN24
Martes, 04 de agosto de 2026
Martes, 04 de agosto de 2026
Venezuela

Esposa de futbolista venezolano denuncia que el jugador con paso por clubes europeos fue detenido por ICE en Estados Unidos

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
ICE - Foto: EFE
ICE - Foto: EFE
La familia del jugador asegura que ingresó legalmente a Estados Unidos y contaba con documentación migratoria vigente al momento de su detención.

La esposa del futbolista venezolano Homero Calderón ha denunciado este martes que el jugador permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) desde el pasado 27 de febrero, pese a que, según afirma, ingresó de forma legal al país y cumplió con los requisitos migratorios.

o

A través de una publicación en redes sociales, Daniela Molina afirmó que el deportista ha sido arrestado por las autoridades migratorias sin haber excedido el tiempo de permanencia que tiene permitido en Estados Unidos y que contaba con un proceso migratorio regular.

"Entró legal y estuvo legal, mostró sus documentos y aún así lo detuvieron. No es justo, su historia no puede quedar en silencio", escribió Molina en un mensaje publicado tanto en su cuenta de Instagram como en la del futbolista.

La esposa de Calderón afirmó que el jugador no incurrió en “overstay”, término utilizado para describir a quienes se encuentran en territorio norteamericano después del tiempo autorizado. También indicó que dispone de un permiso de residencia que es permanente bajo la categoría migratoria EB-1A, la cual es una persona con habilidades extraordinarias.

Molina de igual forma pidió apoyo para visibilizar el caso y lograr que las autoridades analicen la situación del futbolista. "Amigos y familiares del mundo entero, ayúdenme a que esta injusticia tan grande sea escuchada", mencionó.

o

Por ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no ha dicho nada públicamente sobre las circunstancias de la detención ni dado detalles del caso.

Calderón jugó recientemente en el Brave SC, equipo de la USL League Two de Estados Unidos. Antes de su llegada al fútbol de los Estados Unidos desarrolló buena parte de su carrera en Venezuela , lugar donde defendió las camisetas de Atlético Venezuela, Deportivo Lara y Aragua FC, club con el que participó en la Copa Sudamericana y fases finales de la Liga Futve.

Su carrera además incluye recorrido internacional: en Portugal, Italia y Chipre. En el transcurso de su paso por Europa jugó para clubes como Vizela, Merelinense, Gafanha, Sertanense, Arboris Belli y Doxa Katokopia.

En otra publicación, Daniela Molina resaltó la trayectoria profesional y personal del futbolista.
Recordó que jugó en tres continentes, disputó en torneos internacionales y fue voluntario por dos temporadas en la USL League Two. De igual forma destacó que su hijo y su hermano son ciudadanos de los Estados Unidos, y por otra parte, que su madre posee residencia legal en ese país.

La denuncia se da en un contexto de aumento de las detenciones migratorias en Estados Unidos. De acuerdo con cifras difundidas por el Departamento de Seguridad Nacional y citadas por CBS News, el ICE hizo cerca de 46.000 arrestos durante julio, la cifra mensual más alta registrada hasta el momento.

Temas relacionados:

Venezuela

Migrante

Fútbol

Internacional

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué impacto tendrá la política exterior de Colombia con la llegada de Abelardo de la Espriella?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Tenemos mucha angustia, muchos nervios”: volvió a temblar en Venezuela, siendo La Guaira el epicentro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Inminente presión de los EEUU al régimen de Cuba: Washington habría enviado más espías a la isla

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Militares de EE. UU. - Foto X: @Southcom
Régimen cubano

Régimen cubano amenaza con fusilar a los presos políticos si EE. UU. interviene militarmente la isla

ICE - Foto AFP
ICE

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Jose Manuel Restrepo, vicepresidente, y Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Colombia será el miembro número 13 del Escudo de las Américas ¿Qué significa?

Gobierno Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"A la izquierda le quedó grande gobernar": exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez sobre gestión de Gustavo Petro en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - EFE.
Donald Trump

Truth Social venderá acceso más rápido de los mensajes de Trump que mueven el mercado: ¿quiénes tendrían este beneficio?

Yván Gil - EFE
Yvan Gil

Canciller del régimen de Venezuela hizo polémica propuesta tras terremotos: pidió la liberación de activos congelados

Capturan en Bogotá a dos extraditables - Canva y redes sociales
Extradición

Caen en Bogotá dos extraditables por tráfico internacional de cocaína: la operación la realizaron la Policía Nacional y el FBI

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: Stock Canva
Mundial 2026

En pleno vuelo, piloto hizo creer a argentinos que su selección había ganado el Mundial: así reaccionaron cuando conocieron la verdad

Luna y Cohete Falcon 9 de SpaceX | Foto: NASA y EFE
SpaceX

Un cohete de Elon Musk impactará la Luna en los próximos días y estos serán los efectos

Donald Trump - EFE.
Donald Trump

Truth Social venderá acceso más rápido de los mensajes de Trump que mueven el mercado: ¿quiénes tendrían este beneficio?

Yván Gil - EFE
Yvan Gil

Canciller del régimen de Venezuela hizo polémica propuesta tras terremotos: pidió la liberación de activos congelados

Capturan en Bogotá a dos extraditables - Canva y redes sociales
Extradición

Caen en Bogotá dos extraditables por tráfico internacional de cocaína: la operación la realizaron la Policía Nacional y el FBI

Retrato del dictador Nicolás Maduro-Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro comparecerá este miércoles ante Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en tercera audiencia

Ghetto Kids - Foto AFP
Final del Mundial

Los Ghetto Kids de Uganda se robaron la atención en Nueva York antes de su participación junto a Shakira en la final del Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023