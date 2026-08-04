Esposa de futbolista venezolano denuncia que el jugador con paso por clubes europeos fue detenido por ICE en Estados Unidos

La esposa del futbolista venezolano Homero Calderón ha denunciado este martes que el jugador permanece detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) desde el pasado 27 de febrero, pese a que, según afirma, ingresó de forma legal al país y cumplió con los requisitos migratorios.

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A través de una publicación en redes sociales, Daniela Molina afirmó que el deportista ha sido arrestado por las autoridades migratorias sin haber excedido el tiempo de permanencia que tiene permitido en Estados Unidos y que contaba con un proceso migratorio regular.

"Entró legal y estuvo legal, mostró sus documentos y aún así lo detuvieron. No es justo, su historia no puede quedar en silencio", escribió Molina en un mensaje publicado tanto en su cuenta de Instagram como en la del futbolista.

La esposa de Calderón afirmó que el jugador no incurrió en “overstay”, término utilizado para describir a quienes se encuentran en territorio norteamericano después del tiempo autorizado. También indicó que dispone de un permiso de residencia que es permanente bajo la categoría migratoria EB-1A, la cual es una persona con habilidades extraordinarias.

Molina de igual forma pidió apoyo para visibilizar el caso y lograr que las autoridades analicen la situación del futbolista. "Amigos y familiares del mundo entero, ayúdenme a que esta injusticia tan grande sea escuchada", mencionó.

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Por ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no ha dicho nada públicamente sobre las circunstancias de la detención ni dado detalles del caso.

Calderón jugó recientemente en el Brave SC, equipo de la USL League Two de Estados Unidos. Antes de su llegada al fútbol de los Estados Unidos desarrolló buena parte de su carrera en Venezuela , lugar donde defendió las camisetas de Atlético Venezuela, Deportivo Lara y Aragua FC, club con el que participó en la Copa Sudamericana y fases finales de la Liga Futve.

Su carrera además incluye recorrido internacional: en Portugal, Italia y Chipre. En el transcurso de su paso por Europa jugó para clubes como Vizela, Merelinense, Gafanha, Sertanense, Arboris Belli y Doxa Katokopia.

En otra publicación, Daniela Molina resaltó la trayectoria profesional y personal del futbolista.

Recordó que jugó en tres continentes, disputó en torneos internacionales y fue voluntario por dos temporadas en la USL League Two. De igual forma destacó que su hijo y su hermano son ciudadanos de los Estados Unidos, y por otra parte, que su madre posee residencia legal en ese país.

La denuncia se da en un contexto de aumento de las detenciones migratorias en Estados Unidos. De acuerdo con cifras difundidas por el Departamento de Seguridad Nacional y citadas por CBS News, el ICE hizo cerca de 46.000 arrestos durante julio, la cifra mensual más alta registrada hasta el momento.