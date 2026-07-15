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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

Así reaccionó don Luis Felipe, vendedor de panela que fue rechazado por votar por Abelardo De La Espriella, tras la invitación del presidente electo: "Mi gratitud será permanente"

julio 15, 2026
Por: David Lozano
Presidente electo, Abelardo De La Espriella - EFE
Presidente electo, Abelardo De La Espriella - EFE
El vendedor indicó que el apoyo que ha recibido de la gente es mayor de lo que esperaba y que tiene más de 3.000 mensajes de WhatsApp sin responder.

El comerciante Luis Felipe Yagüe agradeció el respaldo recibido tras viralizarse un video en el que fue rechazado por un cliente debido a su posición política y a que, en días pasados, tomó la decisión de votar por Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia.

A través de un comunicado, don Felipe anunció que no concederá entrevistas por ahora. Asimismo, confirmó que agotó sus productos luego del video y reveló que asistirá a la posesión del presidente electo.

¿Qué dijo Luis Felipe Yagüe sobre la invitación de Abelardo De La Espriella?

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Don Luis es un vendedor ambulante de 74 años que recorre las calles de Florencia, Caquetá, ofreciendo panela, café, huevos y miel. Se volvió viral luego de que un profesor publicara un video en el que se evidencia a don Luis ofreciendo sus productos y en el que este lo rechazó por su posición política.

Tras este incidente, el presidente electo tomó la decisión de invitar a Luis Felipe Yagüe a la posesión, que se llevará a cabo este 7 de agosto, y afirmó que todo corre por cuenta de él.

A mi posesión quiero invitar muy especialmente a don Felipe Yagüe, un miembro de la manada del tigre que fue víctima del odio político por parte de un contradictor que decidió no volver a comprar la panela de don Luis por haber votado por el tigre. Don Luis, reciba mi invitación, por mi cuenta, a la posesión presidencial. Mi equipo se va a comunicar con usted para arreglar todo”, dijo De La Espriella.

Este martes, el vendedor, por medio de un comunicado, se pronunció y agradeció las múltiples muestras de apoyo.

Quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas las personas que, durante los últimos días, me han brindado su apoyo, solidaridad, empatía y palabras de aliento”, señaló el comerciante.

También explicó que el volumen de mensajes y llamadas que ha recibido le ha impedido responder personalmente a todas las personas. Según indicó, aún tiene más de 3.000 mensajes de WhatsApp pendientes, además de numerosas llamadas telefónicas, por lo que pidió paciencia mientras logra atenderlas.

El comerciante aseguró, además, que la solidaridad ciudadana se reflejó en su actividad económica.

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Informó que todos los productos que comercializa fueron vendidos, una respuesta que, afirmó, superó cualquier expectativa y que representa un impulso para continuar con su trabajo.

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Finalmente, indicó que aceptó la invitación del presidente electo para asistir a la posesión el próximo 7 de agosto.

Recibo esta invitación con humildad, gratitud y un profundo sentido de responsabilidad. Confiando en Dios, espero poder acompañar este importante momento institucional”, expresó.

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