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Venezuela

"No representa a Venezuela ni a los venezolanos": Juan Pablo Guanipa sobre llegada de Delcy Rodríguez a Estados Unidos

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Juan Pablo Guanipa | Foto: AFP
Juan Pablo Guanipa | Foto: AFP
A través de su cuenta en X, Guanipa afirmó que Rodríguez pretende “hablar ante el mundo en nombre de un país que la odia”.

El dirigente político de la oposición venezolana, Juan Pablo Guanipa, rechazó este lunes que Delcy Rodríguez represente a Venezuela y cuestionó la legitimidad de su actuación en nombre del país.

A través de su cuenta en X, Guanipa afirmó que Rodríguez “no representa a Venezuela ni a los venezolanos” y sostuvo que, a su juicio, “es ilegítima” y “nadie la eligió”.

El dirigente opositor también cuestionó el historial político de Rodríguez y la acusó de haber mantenido durante décadas una postura de confrontación con Estados Unidos y de formar parte de un régimen que, según señaló, ha perseguido, encarcelado y torturado a opositores, además de provocar la salida de millones de venezolanos del país.

“Durante décadas ha insultado a los Estados Unidos, atacado al mundo libre y es una de las principales figuras de un régimen criminal que persigue, encarcela, tortura y ha expulsado a millones de venezolanos. Ahora pretende hablar ante el mundo en nombre de un país que la odia”, agregó.

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“Que nadie se confunda: la voz de Venezuela es la de millones que exigimos libertad, democracia y elecciones presidenciales. Delcy Rodríguez representa una dictadura que va de salida. ¡Viva Venezuela Libre!”, puntualizó.

La encargada del régimen de Venezuela llegó este lunes a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre, así lo dio a conocer en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones", indicó.

Horas antes, Rodríguez había asegurado que, "En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento".

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