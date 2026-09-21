"No representa a Venezuela ni a los venezolanos": Juan Pablo Guanipa sobre llegada de Delcy Rodríguez a Estados Unidos

El dirigente político de la oposición venezolana, Juan Pablo Guanipa, rechazó este lunes que Delcy Rodríguez represente a Venezuela y cuestionó la legitimidad de su actuación en nombre del país.

A través de su cuenta en X, Guanipa afirmó que Rodríguez “no representa a Venezuela ni a los venezolanos” y sostuvo que, a su juicio, “es ilegítima” y “nadie la eligió”.

El dirigente opositor también cuestionó el historial político de Rodríguez y la acusó de haber mantenido durante décadas una postura de confrontación con Estados Unidos y de formar parte de un régimen que, según señaló, ha perseguido, encarcelado y torturado a opositores, además de provocar la salida de millones de venezolanos del país.

“Durante décadas ha insultado a los Estados Unidos, atacado al mundo libre y es una de las principales figuras de un régimen criminal que persigue, encarcela, tortura y ha expulsado a millones de venezolanos. Ahora pretende hablar ante el mundo en nombre de un país que la odia”, agregó.

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“Que nadie se confunda: la voz de Venezuela es la de millones que exigimos libertad, democracia y elecciones presidenciales. Delcy Rodríguez representa una dictadura que va de salida. ¡Viva Venezuela Libre!”, puntualizó.

La encargada del régimen de Venezuela llegó este lunes a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre, así lo dio a conocer en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones", indicó.

Horas antes, Rodríguez había asegurado que, "En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento".