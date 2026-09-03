La Santa Sede lidera la organización de la agenda del papa León XIV para su viaje apostólico a Argentina

Una comitiva oficial del Vaticano concluye este jueves en Argentina la definición de la agenda logística y de seguridad para la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, marcando el retorno de un máximo jerarca de la iglesia católica a la nación suramericana tras casi 40 años.

El representante de la Santa Sede mantendrá una audiencia con el presidente Javier Milei en la noche de su llegada, para posteriormente desarrollar una agenda enfocada en el diálogo social, la atención a poblaciones vulnerables y la participación en actos ecuménicos.

“La avanzada de Roma ha hecho análisis de seguridad y de logística del papa y hará una evaluación. Estimamos que, durante este mes, la Santa Sede publicará el cronograma completo de la visita”, informaron voceros de la Conferencia Episcopal Argentina.

La avanzada diplomática y eclesiástica inspeccionó los puntos claves que albergarán las ceremonias principales, entre el 8 de noviembre, el papa tendrá un encuentro con el jefe de estado y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 León XIV oficiará una misa masiva en el Monumento a los Españoles, visitará el Cottolengo Don Orione en Claypole y se reunirá con sindicatos y empresarios en la Universidad Católica Argentina.

El martes 10 de noviembre el pontífice celebrará un oficio religioso en los predios de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y sostendrá un encuentro con la comunidad eclesiástica local, antes de regresar a la capital para una vigilia juvenil.

Para cerrar la agenda el papa concluirá con una misa multitudinaria frente a la Basílica de la Virgen de Luján, patrona nacional, tras evaluar paradas adicionales en el penal del barrio porteño de Devoto.

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Con esta gira, el sumo pontífice romperá una sequía de visitas papales en territorio argentino que se mantenía desde la histórica travesía de Juan Pablo II en 1987, se prevé que el Vaticano oficialice los horarios y paradas definitivas a finales de este mes, cerrando así los detalles del esperado retorno eclesial a la región.