NTN24
Jueves, 03 de septiembre de 2026
Jueves, 03 de septiembre de 2026
Papa León XIV

La Santa Sede lidera la organización de la agenda del papa León XIV para su viaje apostólico a Argentina

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV- Foto: EFE
Papa León XIV- Foto: EFE
El sumo pontífice arribará el 8 de noviembre para cumplir una gira de tres días que incluye un encuentro con el presidente Javier Milei.

Una comitiva oficial del Vaticano concluye este jueves en Argentina la definición de la agenda logística y de seguridad para la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, marcando el retorno de un máximo jerarca de la iglesia católica a la nación suramericana tras casi 40 años.

El representante de la Santa Sede mantendrá una audiencia con el presidente Javier Milei en la noche de su llegada, para posteriormente desarrollar una agenda enfocada en el diálogo social, la atención a poblaciones vulnerables y la participación en actos ecuménicos.

“La avanzada de Roma ha hecho análisis de seguridad y de logística del papa y hará una evaluación. Estimamos que, durante este mes, la Santa Sede publicará el cronograma completo de la visita”, informaron voceros de la Conferencia Episcopal Argentina.

La avanzada diplomática y eclesiástica inspeccionó los puntos claves que albergarán las ceremonias principales, entre el 8 de noviembre, el papa tendrá un encuentro con el jefe de estado y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 León XIV oficiará una misa masiva en el Monumento a los Españoles, visitará el Cottolengo Don Orione en Claypole y se reunirá con sindicatos y empresarios en la Universidad Católica Argentina.

o

El martes 10 de noviembre el pontífice celebrará un oficio religioso en los predios de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y sostendrá un encuentro con la comunidad eclesiástica local, antes de regresar a la capital para una vigilia juvenil.

Para cerrar la agenda el papa concluirá con una misa multitudinaria frente a la Basílica de la Virgen de Luján, patrona nacional, tras evaluar paradas adicionales en el penal del barrio porteño de Devoto.

o

Con esta gira, el sumo pontífice romperá una sequía de visitas papales en territorio argentino que se mantenía desde la histórica travesía de Juan Pablo II en 1987, se prevé que el Vaticano oficialice los horarios y paradas definitivas a finales de este mes, cerrando así los detalles del esperado retorno eclesial a la región.

Temas relacionados:

Papa León XIV

Argentina

Javier Milei

Religión

El Vaticano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Desde los primeros días, Trump dijo que el gasto de la captura de Maduro ya lo había recuperado con recursos petroleros": exsubsecretario Energía de EE. UU. a NTN24

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una política de la dictadura cubana mantener el secretismo”: periodista sobre la salud de Raúl Castro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué opinan los cubanos en la Florida sobre el “grave” estado de salud en que estaría Raúl Castro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Estamos viendo cada día más lejana una transición hacia la democracia”: periodista venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

EE. UU. despliega dos buques de guerra hacia Cuba en medio del aparente mal estado de salud de Castro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Chris Wright, secretario de Energía de EEUU, y Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez asegura que "habrá proceso electoral" cuando Venezuela "esté preparada" y se niega a fijar una fecha

Delcy Rodríguez habló sobre elecciones en Venezuela tras acuerdo petrolero con EEUU - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Experto califica como “brutal cinismo” de Delcy anuncio sobre proceso electoral en Venezuela

Raúl Castro se encuentra hospitalizado - Foto de referencia: EFE
Raúl Castro

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU - Foto: EFE
Chris Wright

Llegó a Venezuela el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para avanzar en acuerdo petrolero

Alias 'Calarcá'/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Fiscalía General de la Nación

Mano dura de la Fiscalía en Colombia: reactivan orden de captura contra 'Calarcá' que Petro había suspendido

Más de Actualidad

Ver más
Al alcalde de Pereira se le corta la voz al dar balance sobre estragos del terremoto en su ciudad
Terremoto en Colombia

Al alcalde de Pereira se le corta la voz al dar balance sobre estragos del terremoto en su ciudad: "Es muy crítico, una tragedia"

Logo de la ONG venezolana Foro Penal - EFE
Foro Penal

Foro Penal publica nombres de 25 presos políticos que fueron excarcelados en Venezuela y confirma que han sido más de 60: hay un colombiano en lista

Terremoto en España (AFP)
Terremoto

Tres heridos, grietas y caídas de escombros tras nuevo terremoto en la ciudad española de Granada

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Logo de la FDA de EE. UU. - Foto: EFE
Cáncer

Estados Unidos aprueba tratamiento contra cáncer mortal que en los ensayos ha duplicado la supervivencia de los pacientes

Al alcalde de Pereira se le corta la voz al dar balance sobre estragos del terremoto en su ciudad
Terremoto en Colombia

Al alcalde de Pereira se le corta la voz al dar balance sobre estragos del terremoto en su ciudad: "Es muy crítico, una tragedia"

Logo de la ONG venezolana Foro Penal - EFE
Foro Penal

Foro Penal publica nombres de 25 presos políticos que fueron excarcelados en Venezuela y confirma que han sido más de 60: hay un colombiano en lista

Terremoto en España (AFP)
Terremoto

Tres heridos, grietas y caídas de escombros tras nuevo terremoto en la ciudad española de Granada

Foto: Ministerio de Defensa de Colombia
Grupos terroristas

Golpe a la 'Segunda Marquetalia': autoridades de Colombia capturaron a temido cabecilla en Puerto Gaitán, Meta

Abelardo de la Espriella inicia el desmonte de las mesas de negociación con los grupos terroristas - Fotos: AFP/EFE
Paz total

De la Espriella pone FIN A LA PAZ TOTAL DE PETRO tras suspender negociaciones con grupos criminales

Trabajador de la salud prepara vacuna para una paciente - Foto de referencia: Pexels
Organización Panamericana de la Salud

La Organización Panamericana de la Salud distribuye 2,9 millones de vacunas en Venezuela tras los terremotos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023