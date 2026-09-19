Medellín Programa: La Noche Megacárcel en Medellín alcanza 35% de avance para 1.339 sindicados: vigilados y sin poder delinquir septiembre 19, 2026 Por: Redacción NTN24 Una de las características destacadas de esta infraestructura carcelaria es su sistema de seguridad avanzado. También le puede interesar Medellín Megacárcel en Medellín alcanza 35% de avance para 1.339 sindicados: vigilados y sin poder delinquir Seguridad 'Fico' habla de golpe contra grupos ilegales: capturado Alias Copete, terror en comuna de Medellín FBI FBI desmantela red de espionaje ruso con cubanos y venezolanos para asesinar opositor en EEUU Comando Sur "EEUU va a combatir con fuerza": Comando Sur reacciona a operativos militares de Abelardo de la Espriella Donald Trump Donald Trump se tomará foto con Delcy Rodríguez en la misma ciudad donde Nicolás Maduro está capturado: será su primer cara a cara Palacio de Justicia "Presentaron esa demanda cuando estos bárbaros del M-19 estaban en el poder": exmilitar Plazas Vega Compartir en: