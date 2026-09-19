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Sábado, 19 de septiembre de 2026
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Megacárcel en Medellín alcanza 35% de avance para 1.339 sindicados: vigilados y sin poder delinquir

septiembre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Una de las características destacadas de esta infraestructura carcelaria es su sistema de seguridad avanzado.

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