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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez anuncia "importante contrato" petrolero suscrito con el Grupo Gilinski de Colombia

septiembre 4, 2026
Por: Sergio García Hernández
Delcy Rodríguez, jefe del régimen venezolano. (EFE)
Delcy Rodríguez, jefe del régimen venezolano. (EFE)
El acuerdo permitirá la explotación petrolera del bloque Bare en la faja del Orinoco por parte de Geopark.

La jefe del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que firmó un importante acuerdo vinculado al sector petrolero con el Grupo Gilinski de Colombia.

“Suscribimos un importante Contrato de Participación Productiva de Hidrocarburos con el Grupo Gilinski de Colombia que apuesta por Venezuela y se suma al fortalecimiento de nuestra industria petrolera. Seguimos avanzando hacia mayor producción y más bienestar para nuestro pueblo”, afirmó.

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Precisó que le “emociona” que sea una empresa colombiana la que se sume también a “ese plan de recuperación de nuestra industria petrolera para incremento de la producción en beneficio del pueblo”.

Jaime Gilinski, presidente del grupo Gilinski, en medio de un encuentro con Rodríguez, con motivo de la firma, afirmó que el acuerdo permitirá la explotación petrolera del bloque Bare en la faja del Orinoco por parte de Geopark.

“Es un honor dirigirme a usted hoy como presidente del Grupo Gilinski y accionista mayoritario de Geopark para expresar nuestro profundo agradecimiento por la confianza depositada en nosotros al suscribir el acuerdo que nos permite desarrollar junto a PDVSA el campo de Bare en la faja petrolífera del Orinoco”, confirmó Jaime Gilinski.

Mencionó que “este acuerdo no es simplemente una transacción comercial, es una declaración de fe compartida en el futuro de Venezuela, en su gente y en el inmenso potencial de sus recursos naturales”.

“Cuando el Grupo Gilinski decide invertir en un país lo hace pensando en décadas, no en trimestres. Nuestra historia en la banca, en la industria de alimentos y en la infraestructura a lo largo de América Latina nos ha enseñado que los resultados sostenibles solo se construyen con compromisos de largo plazo”, dijo.

Resaltó a su turno que Geopark cuenta con la experiencia técnica comprobada para elevar de manera responsable el factor de recobro del campo Bare y con la solidez financiera necesaria para asumir la totalidad de la inversión de capital que ese proyecto requiere.

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“Este acuerdo, por 25 años, representa mucho más que una cifra o un porcentaje de participación, representa nuestra apuesta de que trabajando de la mano con PDVSA, con transparencia y con visión de futuro, el campo de Bare puede convertirse en un ejemplo de cómo la inversión privada responsable y el interés nacional pueden caminar juntos”, concluyó.

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