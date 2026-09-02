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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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Carlos A. Giménez

Carlos Giménez advierte de sanciones y retiro de visas a quienes hagan negocios con el régimen de Nicaragua

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos A. Giménez - EFE
Carlos A. Giménez - EFE
El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la nueva reforma, que amplía de seis a siete años los periodos de los principales cargos de elección popular en Nicaragua, es un nuevo golpe contra la democracia de ese país.

El congresista republicano Carlos Giménez advirtió que los países que mantengan relaciones comerciales con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo podrían enfrentar consecuencias por parte de Estados Unidos, entre ellas, sanciones y restricciones de visas.

La advertencia fue publicada este 2 de septiembre por Giménez, quien reaccionó a la más reciente reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo.

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Se acabarán los negocios con el régimen en Nicaragua y todo país que pretenda comerciar con la dictadura Ortega Murillo tendrán que enfrentar las más altas consecuencias por parte de USA, incluyendo sanciones y retiro de visas”, escribió el congresista republicano.

La declaración se conoce después de que la Asamblea Nacional aprobara, en primera legislatura, una reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que amplía de seis a siete años los periodos de los principales cargos de elección popular y establece nuevas restricciones para la participación de opositores en procesos electorales. La reforma todavía debe superar una segunda aprobación legislativa para entrar en vigor.

Asimismo, la advertencia de Giménez coincide con una nueva escalada de la presión de Washington sobre Managua. El secretario de Estado Marco Rubio afirmó este miércoles que Estados Unidos implementará medidas durante la próxima reunión ministerial de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de que el hemisferio deje de mantener relaciones de normalidad con la dictadura Ortega-Murillo.

Rubio calificó la nueva reforma como un nuevo golpe contra la democracia nicaragüense y sostuvo que las modificaciones constitucionales profundizan el control de Ortega y Murillo sobre el poder político.

Cabe resaltar que Estados Unidos ya ha aplicado sanciones y restricciones de visas contra funcionarios vinculados al régimen nicaragüense. En junio de 2026, Washington anunció restricciones de visa contra más de 100 funcionarios y colaboradores del régimen Ortega-Murillo.

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Con su nueva advertencia, Giménez plantea ahora una presión que podría ir más allá de los funcionarios nicaragüenses y alcanzar a actores y países que mantengan relaciones comerciales con Managua.

Por el momento, las sanciones y el retiro de visas mencionados en su publicación corresponden a su advertencia; Rubio no detalló en su mensaje de este miércoles que esas sean específicamente las medidas que Estados Unidos llevará a la OEA.

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