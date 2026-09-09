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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Medellín

Menor de edad ingresó armado a un colegio en Medellín y realizó varios disparos: esto se sabe

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Imagen de referencia (Colegios) - Canva
Imagen de referencia (Colegios) - Canva
Los hechos se registraron hacia las 9:00 a. m. en la calle 8A con carrera 57A, en el barrio Villa Lilliam, comuna 8 de Villa Hermosa.

En estado crítico se encuentra un joven de 17 años que este miércoles 9 de septiembre entró con un arma a la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en Medellín, y disparó en varias oportunidades para intimidar a la comunidad educativa y, posteriormente, autolesionarse.

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Los hechos se registraron hacia las 9:00 a. m. en la calle 8A con carrera 57A, en el barrio Villa Lilliam, comuna 8 de Villa Hermosa. Según las versiones iniciales, el adolescente entró a la institución por la parte de atrás y se dirigió hasta uno de los salones.

El coronel John Gómez, comandante de la estación de Policía de Villa Hermosa, afirmó que el joven habría ingresado con un arma traumática. Las primeras versiones indican que, tras disparar, el menor de edad se habría lesionado, por lo que fue trasladado de urgencia a la Clínica Sagrado Corazón.

Asimismo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se desplazó hasta el colegio junto a las autoridades e informó que se está investigando qué fue lo que pasó con exactitud.

Lamentablemente se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín. En este momento estamos en el colegio con las autoridades, verificando exactamente qué fue lo que pasó”, aseveró.

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Cabe resaltar que el hecho dejó a dos jóvenes capturados, quienes, según el coronel Gómez, fueron identificados a través de cámaras de seguridad cuando salían del colegio minutos después de que se registró la balacera.

Tras conocerse lo ocurrido, los acudientes de los estudiantes de la jornada de la mañana se aglomeraron en los alrededores de la institución para confirmar que sus hijos estuvieran bien. Hasta el momento, las autoridades no han reportado más personas lesionadas.

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