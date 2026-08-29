Abelardo de la Espriella anunció la captura de cuatro integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN señalados de "acciones terroristas" en Colombia

Con paso firme y certero avanza la ofensiva del gobierno de Colombia en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella contra los grupos criminales que operan en el país y se dedican a la producción y comercialización de droga en la región.

Este sábado, el mandatario colombiano, por medio de su red social X, dio a conocer que, en El Paso, Cesar, el Ejército Nacional, en medio de un operativo, “capturó en flagrancia a cuatro integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN”, a quienes se les incautó “cinco armas largas, un arma corta y munición”.

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, los sujetos detenidos recientemente habrían tenido participación en una “acción terrorista”, la cual afectó “la línea férrea y un tren de la empresa Drummond”, el pasado de agosto.

Asimismo, el jefe de Estado informó que, por medio de las acciones en conjunto entre “el GAULA Militar, GAULA de la Policía y CTI, SE permitió rescatar sanas y salvas a dos personas que habían sido secuestradas horas antes”, en Mocoa, Putumayo.

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De igual manera y como lo ha hecho desde el primer momento en que asumió el poder, De la Espriella dejó claro que no permitirá que estos grupos al margen de la ley sigan sembrando el terror. “Vamos a desmantelar sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y acabar con su presencia en este territorio”, dijo.

No obstante, emitió un mensaje contundente a las organizaciones criminales, a las cuales les ha hecho saber que, ante cualquier acción de extorsión, ataque a infraestructuras o a la población civil, serán perseguidas “con toda la capacidad legítima de nuestra Fuerza Pública”.

“Estamos pasando a la ofensiva total y no vamos a aflojar”, sentenció.