"No sé si es preferible apoyar a Rusia o a Estados Unidos, me parece que es lo mismo": Gustavo Petro desde Bélgica

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, intervino ante la 'Cumbre de los Pueblos', un evento realizado en paralelo a la III Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Bruselas (Bélgica).

VEA TAMBIÉN La oposición y el régimen de Venezuela vuelven a verse cara a cara en Bruselas, junto a presidentes de la UE y la Celac o

Durante la clausura de dicho encuentro, que reunió a políticos de izquierda de distintas partes del mundo, el mandatario cuestionó que México tenga un desarrollo industrial articulado hacia Estados Unidos que “no permite la integración”.

Además cuestionó la idea de Brasil de articularse por fuera de la región a través del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

En ese contexto, el jefe de Estado de Colombia indicó que “apoyar a Estados Unidos o Rusia es lo mismo”.

VEA TAMBIÉN ¿Qué rumbo está tomando la Cumbre de la Unión Europea y la CELAC? o

"En realidad no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o Rusia, me parece que es lo mismo. En el juego de la política mundial no tenemos alternativas sociales, tenemos alternativas, quizás militares, de coyuntura política, de alianzas coyunturales. Pero la alternativa, el actual sistema y régimen económico mundial, parte quizás, sale del mismo capital porque el capital ha encontrado un límite", afirmó.

En este mismo espacio, Petro Urrego habló sobre el cambio climático y dejó claros sus puntos de vista: "Estamos percibiendo un cambio drástico, brutal, que podría, como dice la ciencia, llevarnos al exterminio, al final de la vida”.

“Esa ciencia nos está mostrando que hay un cambio en la atmósfera y la explicación que deberíamos dar desde la economía y desde las ciencias humanas es el por qué. El cambio en la atmósfera no es un fenómeno natural, no es una emanación de la naturaleza, no es un desastre natural”, agregó.

Por otra parte, sostuvo que “el cambio químico de la atmósfera está expresando la acumulación del capital en su máximo grado. Algo que quizás se nos había olvidado desde hace 40 años”.

"Este sistema de producir, esta manera de producir que se ha vuelto dominante en todo el mundo y que tiene unos ejes de poder fundamentales en el norte", concluyó.