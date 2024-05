Nuevamente saquean un camión en Tasajera; el vehículo transportaba guitarras

Una vez más, el corregimiento de Tasajera, municipio de Puebloviejo, Magdalena, vuelve a ser noticia tras el robo de camión cargado con mercancía.

El vehículo había quedado varado en la troncal del Caribe tras haber colisionado con la parte trasera de un bus que cubría la ruta Santa Marta-Barranquilla.

Ante el incidente, los habitantes aprovecharon para saquear el camión que transportaba guitarras.

El conductor, en medio de lágrimas, narró que las personas se aprovecharon del pequeño accidente para sustraer todo lo que se encontraba al interior del camión.

En un video publicado en redes sociales y grabado por el mismo conductor, se puede ver el momento en el que los habitantes se suben al camión y comienzan a sacar las guitarras.

“Hay una Berlina varada allá atrás, entonces voy suave, llegaron y me abrieron el camión y me robaron todo. Me dejaron sin un peso, enculebrao’ con los bancos, me dejaron sin nada y con los brazos cruzados”, relató el conductor afectado.

De acuerdo con el conductor, identificado como Nilson, un total de 828 guitarras fueron robadas por los habitantes, de las cuales 328 eran para ser usadas por niños y quinientas para adultos.

"Con tanto esfuerzo compré las guitarritas para irlas a vender, y ahora estas personas me dejaron en la calle, con los brazos cruzados y con deudas en los bancos", puntualizó Nilson.

Además, señalo que, no recibió ayuda de las autoridades que llegaron minutos después de que el vehículo quedara varado.

Cabe señalar que en 2020 ocurrió un hecho similar, cuando varios habitantes intentaron saquear la gasolina de un camión cisterna que se había volcado en la vía.

Un grupo de habitantes saqueó con recipientes la gasolina de un camión cisterna accidentado, que minutos después explotó, dejando un saldo 45 personas muertas y al menos 19 heridas.