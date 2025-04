Shakira desmiente que animaciones proyectadas en sus conciertos estén diseñadas con inteligencia artificial

La cantante colombiana Shakira, quien sigue haciendo historia con su gira musical ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, reveló cómo fue el proceso de creación del avatar que aparece en las pantallas durante sus shows.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la cantante desmintió que estas animaciones estuvieran diseñadas con inteligencia artificial y explicó el proceso que se llevó a cabo para su construcción.

Según relató la artista, ella hizo parte del diseño de cada uno de los avatares que aparecen en momentos específicos de sus presentaciones. Además, eligió el vestuario, voces y coreografías de cada una de ellas.

“Para esta gira, creamos interludios CGI con un avatar que se parece a mí, con expresiones faciales y coreografías reales. Es una nueva forma de contar una historia en vivo sobre el escenario, y participé en cada paso, desde el diseño del avatar hasta la creación de la música original. Estoy deseando volver al escenario el 13 de mayo en Charlotte”, indicó la cantante.

Durante sus presentaciones, Shakira también ha sorprendido a los asistentes con un material audiovisual en la antesala de la canción Acróstico, la cual interpreta junto a sus dos hijos, y que hace una evidente referencia a su separación del exfutbolista Gerard Piqué.

En el video introductorio se muestra la historia de una familia de lobos que es abandonada por el macho y que, pese a su partida, crecen poco a poco gracias a la labor maternal de su madre.

Otro de los momentos más comentados de sus conciertos, es la presentación de “Los 10 mandamientos de Shakira”.

Estos que son proyectados en la pantalla durante el inicio de sus shows, destacan los valores como la fortaleza, la sororidad y la autenticidad de Shakira hacia sus seguidores.

Los 10 mandamientos de Shakira

1. Protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo.

2. No pedirás permiso para ser tú misma.

3. Bailarás y cantarás cuando necesites curarte.

4. Aullarás, porque nadie puede silenciarte.

5. Una loba no ataca, se defiende.

6. Una loba no compite con otras lobas. Se ayudan entre ellas.

7. No reprimirás tu naturaleza salvaje.

8. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga.

9. Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos. ¡Claramente!

10. Una loba es una loba para siempre.