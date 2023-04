ONU alertó que el derretimiento de los glaciares del mundo rompió nuevo récords

Este viernes, la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó que el derretimiento de los glaciares del mundo parece imposible de detener y rompió récords.

Desde el año pasado este fenómeno se está produciendo a una velocidad vertiginosa y los últimos ocho años han sido los más calurosos jamás registrados, mientras que las concentraciones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono superaron récords, según explicó la Organización Meteorológica Mundial de la ONU.

“En cuanto a la temperatura global, el período comprendido entre 2015 y 2022 fueron los ocho años más cálidos de los que se tiene constancia, a pesar del efecto de enfriamiento producido por un episodio de La Niña durante los tres últimos años”, agregó el organismo.

La OMM entregó su informe anual sobre el clima y allí explicó que “el hielo marino del Antártico cayó a su nivel más bajo y el derretimiento de algunos glaciares europeos literalmente superó los récords”.

El documento presentado por el organismo habla de la pérdida de espesor acumulada desde 1970 es casi de 30 metros y que por ejemplo en los Alpes europeos “el deshielo de los glaciares alcanzó máximos históricos debido a una combinación de poca nieve invernal, una intrusión de polvo sahariano en marzo de 2022 y las olas de calor que se produjeron entre mayo y principios de septiembre”.

Esto no es todo, ya que en Suiza entre 2021 y 2022 el volumen de hielo de los glaciares que se perdió fue del 6% y un tercio entre 2001 y 2022, además, un hecho que no había ocurrido nunca fue que no hubo “nieve que sobreviviera a la temporada de deshielo estival, ni siquiera en los emplazamientos de medición situados a mayores cotas, por lo que no se produjo acumulación de hielo fresco”.

“Un globo meteorológico suizo registró 0 °C a una altitud de 5 184 m el 25 de julio, la línea de cero grados más alta registrada de los últimos 69 años; se trata tan solo de la segunda vez que la altitud de la línea de cero grados supera los 5 000 m (16 404 pies). En la cima del Mont Blanc se registraron nuevos récords de temperatura”, continuó la OMM.

Es tanto el derretimiento, que se reportaron pérdidas considerables de masa de los glaciares en zonas de la alta montaña de Asia, el oeste de América del Norte, América del Sur y algunas partes del Ártico.

En Islandia y el norte de Noruega “se produjeron algunos aumentos de masa asociados a precipitaciones superiores a la media y un verano relativamente fresco”.

De hecho, el nivel del mar también registró un aumento de 4.62 millones al año entre 2012 y 2022, el doble frente a los a 1993 y 2002.

En el informe de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU también los océanos presentaron temperaturas récord, en donde alrededor del 90% del calor atrapado por los gases de efecto invernadero en la Tierra.

“Se ponen de manifiesto los cambios a escala planetaria observados en las zonas continentales, los océanos y la atmósfera provocados por unos niveles récord de gases de efecto invernadero que retienen el calor”, señaló el OMM.

Según la OMM, la temperatura mundial para el 2022 se situó en los 1.15°C, por encima de la medida que hubo entre 1850-1900, esto también en el contexto en el que “las emisiones de gases de efecto invernadero no dejan de aumentar y el clima sigue cambiando, mientras que las poblaciones de todo el mundo continúan viéndose gravemente afectadas por fenómenos meteorológicos y climáticos extremos”.

Además, el organismo explicó que “en 2022, la sequía persistente en África Oriental, las lluvias sin precedentes que azotaron el Pakistán y las olas de calor que batieron récords en China y Europa afectaron a decenas de millones de personas, provocaron inseguridad alimentaria, impulsaron migraciones masivas y ocasionaron pérdidas y daños por valor de miles de millones de dólares”.