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Meghan Markle

Padre de Meghan Markle es investigado por presunta posesión de imágenes de abusos sexuales a menores; su hija reveló que se alejó para "proteger" a sus hijos

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Meghan Markle
Meghan Markle
Harry, de 42 años e hijo menor de Carlos III, y Meghan, de 45, regresaron al Reino Unido en agosto pasado, tras mudarse en 2020 a Estados Unidos.

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, está siendo investigado por presunta posesión de imágenes de abusos sexuales a menores.

Su hija, la duquesa de Sussex, aseguró sentirse "profundamente consternada" después de que medios británicos informaran de la impactante investigación.

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En un comunicado, Meghan Markle, que había cortado todo contacto con su padre desde su boda en 2018, precisa que hace seis años tuvo conocimiento de una carta enviada a la policía británica que contenía "acusaciones preocupantes" contra su padre.

Asimismo, la mujer señaló que su distanciamiento estuvo motivado por la necesidad de "proteger" a sus dos hijos.

"Estoy profundamente consternada por las noticias que salieron a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños", afirmó la duquesa de Sussex en el comunicado.

Harry, de 42 años e hijo menor de Carlos III, y Meghan, de 45, regresaron al Reino Unido en agosto pasado, tras mudarse en 2020 a Estados Unidos.

Su mudanza se dio después de renunciar a sus funciones como miembros activos de la familia real, una decisión provocó una profunda ruptura con los miembros de la monarquía británica.

El comunicado de Meghan Markle llega después de que los periódicos The Sun y Daily Mail publicaron una información en la que Thomas Markle Jr., hermano de Meghan, afirmaba haber encontrado un conjunto de imágenes pertenecientes a su padre en la que había sido su antigua vivienda en Filipinas.

"En 2018, se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y al departamento de Protección de la Familia Real y de Personas Especialmente Protegidas. Posteriormente, esa carta me fue remitida. En ella se formulaban acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y se me aseguró que se estaban investigando", dijo este viernes Meghan en su comunicado.

"Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las distorsiones difundidas a lo largo de los años por ciertos medios de comunicación, mi distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle mantener contacto con nuestros hijos obedecieron a una sola razón: protegerlos", añade Meghan en el texto.

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Ante esto, la Policía Metropolitana de Londres declaró estar "verificando" la información sobre la posible transmisión de esta carta.

Mientras tanto, en Estados Unidos, un portavoz del FBI dijo que estaba "al tanto de las acusaciones y brindará apoyo, según corresponda, a las autoridades filipinas".

"También investigaremos cualquier acusación relacionada con violaciones federales de la ley estadounidense", añadió su comunicado.

La respuesta del padre:

En una entrevista en el Daily Mail desde Florida, Estados Unidos, Thomas Markle, de 82 años, padre de Meghan, rechazó las acusaciones, que calificó de "un montón de mentiras".

"Estoy conmocionado, dolido y muy afectado por las acusaciones que mi hijo vertió contra mí. Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa. Es lo peor de lo que alguien podría acusarme", declaró.

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