Un investigador de Anthropic, la empresa de inteligencia artificial, aseguró este viernes que usó su chatbot Claude para demostrar la Hipótesis de Riemann, un problema que los matemáticos llevan más de 160 años sin poder resolver.

“Creo que, trabajando con Claude, he descubierto una demostración de la Hipótesis de Riemann”, escribió Levent Alpoge en un documento de cuatro páginas difundido el mismo día.

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La afirmación no ha sido verificada de forma independiente y la demostración todavía no ha pasado por la revisión de expertos externos.

Formulada en 1859 por el matemático alemán Bernhard Riemann, la hipótesis trata sobre cómo se distribuyen los números primos y es considerada el problema abierto más importante de las matemáticas puras.

Forma parte de los siete “problemas del milenio” que el Instituto de Matemáticas Clay seleccionó en 2000, cada uno con un premio de un millón de dólares. Según las reglas del instituto, la solución debe publicarse en una revista científica con revisión de pares y resistir dos años de escrutinio.

Alpoge sostuvo que el método también resuelve una versión más amplia, la Hipótesis de Riemann Generalizada. Contó que, junto con Claude, desarrolló una versión de la demostración en Lean, un lenguaje de programación que permite verificar argumentos matemáticos por computadora, y que por ahora solo ha publicado esa versión.

Un texto completo, advirtió, sería extremadamente extenso; además, reconoció que aún no domina todos los aspectos matemáticos implicados y que planea redactarlo con el debido cuidado.

El investigador dijo que consultó con el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, antes de hacer público el resultado. También admitió que el momento del anuncio podría generar escepticismo, sin dar más detalles, aunque probablemente aludía a la histórica salida a bolsa de la compañía esta misma semana.

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En agosto, Anthropic informó de que una versión de Claude aún no disponible para el público había logrado mejorar un resultado matemático relacionado con la Hipótesis de Riemann, aunque precisó que no se trataba de una demostración completa.

El anuncio llega dos meses después de que su competidora OpenAI afirmara que un modelo de inteligencia artificial había resuelto otro de los problemas del milenio, el relacionado con las ecuaciones que describen el movimiento de los fluidos.

Los matemáticos consideran que la demostración parece correcta, pero aún no ha sido sometida a una revisión exhaustiva.

Alpoge, que trabajó en problemas de dinámica de fluidos con Tristan Buckmaster, matemático de la Universidad de Nueva York, se vio envuelto en una disputa por la atribución de ese trabajo. OpenAI negó entonces haber actuado de manera indebida.