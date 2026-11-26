Trabajadores de distintos sectores, entre ellos maestros, enfermeros, personal de salud y obreros, participaron en una jornada de protesta en la Redoma del Cacao, en Río Chico, estado Miranda.

Desde ese lugar exigieron al régimen venezolano mejoras salariales y un recálculo de los aguinaldos.

Durante la manifestación, los participantes insistieron en que las movilizaciones deben extenderse a otras localidades del país.

Asimismo, anunciaron que continuarán en las calles la próxima semana, como parte de las acciones que buscan impulsar un trancazo nacional.

"Aquí está el pueblo trabajador, exigiendo sus derechos; no queremos limosna... Es hora del 'trancazo' nacional", expresó un ciudadano desde el mencionado sector.

Entre las principales exigencias también figura una revisión del pago correspondiente a los pensionados.

Los manifestantes señalaron que la recaudación de la Ley de Protección al Pensionado ronda los 10 millones de dólares y plantearon que esos recursos deberían traducirse en beneficios cercanos a los 2.000 dólares por beneficiario.

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A su vez, reclamaron que los aguinaldos tengan un poder adquisitivo real y no se limiten a pagos que resulten insuficientes para cubrir las necesidades básicas.