Padre del periodista José Fernando Patiño fue encontrado sin vida en Cali: "Se nos fue lo más lindo de nuestra vida"

José Fernando Patiño confirmó este miércoles el fallecimiento de su padre, Dario Patiño Rivera, quien se encontraba bajo los escombros de un edificio tras el terremoto en Cali.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el periodista informó que un grupo de rescatistas recuperó el cuerpo de su padre.

"Querida familia y amigos, con el corazón destrozado, queremos confirmar que anoche logramos rescatar el cuerpo sin vida de nuestro padre, Dario Patiño Rivera, de entre los escombros", dijo.

En su mensaje, el periodista agradeció a todas las personas que ayudaron en la búsqueda de su padre.

"En medio de este dolor tan profundo, queremos agradecer de corazón a cada rescatista, voluntario, amigo, familiar, vecino, desconocido, medio de comunicación y a todos esos ángeles que fueron apareciendo en el camino para acompañarnos, sostenernos y ayudarnos a no perder la esperanza durante este proceso tan triste y doloroso", agregó.

Es de señalar que el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado lunes deja, hasta el momento, 190 personas fallecidas y 1.679 heridas en las principales ciudades afectadas, según el Informe Consolidado No. 15 de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales)

El balance, hecho con información suministrada por alcaldías, organismos de gestión del riesgo, el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, tiene reportes de carácter preliminar y puede cambiar mientras siguen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

En Cali, el informe cuenta 95 fallecidos preliminares y 999 personas heridas. Además, 239 personas aún se encontraban atrapadas, mientras que 87 fueron rescatadas y 180 aparecían como desaparecidas al momento del corte. La capital del Valle del Cauca registraba de igual forma, 56 estructuras colapsadas y tres vías afectadas.

Pereira, por su parte, posee 81 fallecidos preliminares, 278 personas heridas, 37 desaparecidas y 15 atrapadas. La ciudad registra también 92 edificios colapsados y cerca de 14 vías y puentes afectados.

En Manizales, otra de las ciudades más afectadas, el balance preliminar registra cinco fallecidos y 112 heridos. También se reportan daños en 17 edificios, 19 estructuras parcialmente colapsadas y 23 viviendas destruidas, además de afectaciones en infraestructura histórica y educativa.

Asocapitales notificó que el balance sigue en verificación debido a que las autoridades territoriales siguen realizando la Evaluación de Daños y Necesidades. Por esta razón, las cifras pueden aumentar o cambiarse según como avancen las operaciones de rescate y la identificación de víctimas.

El informe señala que Cali y Pereira concentran actualmente los escenarios más críticos, con estructuras colapsadas y operaciones de búsqueda y rescate todavía activas.