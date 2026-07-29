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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

"Es una falsa, le importa es su propio interés, no le importa nuestro dolor": mujer que lo perdió todo en La Guaira dice lo que piensa sobre la inacción de Delcy Rodríguez

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Muchas personas continúan en La Guaira buscando entre los escombros a sus seres queridos.

Entre los múltiples pronunciamientos desde La Guaira, Venezuela, a raíz de los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio, aparece el de una señora que sin titubeo dijo lo que piensa sobre el actuar de la jefa encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, en medio de la tragedia.

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Al ser consultada sobre la supuesta asistencia del régimen, la señora mencionó: Es una falsa; lo que le importa es su propio interés, no le importa nuestro dolor.

El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

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En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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