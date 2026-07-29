Zelenski asegura que Putin no quiere detener la guerra: “Ahora la iniciativa no está en manos de Rusia"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó de visita en Washington que la iniciativa en la guerra con Rusia "ahora no está en manos" de Vladimir Putin, y que el presidente ruso se niega a detener este conflicto a pesar de sufrir "muchas bajas".

Zelenski se reunió antes con Donald Trump en la Casa Blanca, en momentos en que Kiev y Moscú intensifican sus ataques y los esfuerzos diplomáticos encabezados por Washington para poner fin al conflicto tras la invasión rusa de febrero de 2022 se encuentran estancados.

"Putin está perdiendo 30.000 de sus soldados al mes, son muchas bajas, pero no quiere detener esta guerra. Así que ahora la iniciativa no está en manos de Putin", dijo Zelenski en una entrevista en Fox News.

"Pedimos que se detenga esta guerra todos los días, como mínimo para negociar un alto el fuego durante un determinado periodo y dar a los diplomáticos la posibilidad de negociar. Pero Putin no quiere (...). Por eso tenemos que responder, ser duros, ser fuertes. No solo nosotros. Contamos con las sanciones", insistió el presidente ucraniano.

Más temprano, Zelenski destacó la "buena reunión" que mantuvo con Trump, durante la cual abordaron la posibilidad de que Ucrania produzca interceptores Patriot, vitales para la defensa antiaérea de Kiev.

"El presidente y yo hablamos de licencias para la producción de interceptores Patriot y de varias otras ideas que podrían ayudar", explicó en la red social X, tras el encuentro a puerta cerrada de casi una hora en el Despacho Oval.

A principios de julio, Trump había expresado su voluntad de autorizar a Ucrania a producir estos equipos de misiles.

VEA TAMBIÉN Crucial encuentro de Donald Trump con Benjamin Netanyahu y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca o

Según la ONU, junio fue el mes más mortífero para los civiles ucranianos desde abril de 2022, debido a que Rusia multiplicó los ataques con estos misiles difíciles de interceptar.

Solo los sistemas estadounidenses Patriot son capaces de derribarlos, pero a Ucrania le faltan gravemente proyectiles interceptores PAC‑3. Esta escasez se ha agravado desde la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero de este año.

Tras encontrarse con Zelenski, Trump publicó fotos en las redes sociales con la leyenda: "Se hablaron de muchas cosas. ¡La reunión fue muy bien!".

Horas después, durante la noche del martes al miércoles, los combates continuaron. Funcionarios de la ciudad ucraniana sureña de Jersón dijeron que un hombre murió y al menos dos resultaron heridos durante un ataque con drones rusos.

Moscú, por su parte, informó que una mujer falleció y un hombre quedó lesionado durante un bombardeo en la ciudad portuaria de Taganrog, en el sur del país.