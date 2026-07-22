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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Donald Trump

Trump advierte con atacar centrales eléctricas y puentes de Teherán si el régimen de Irán dispara contra barcos en el estrecho de Ormuz

julio 22, 2026
Por: Luis Cifuentes
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Así lo advirtió este miércoles el mandatario nortemericano en un mensaje divulgado en la red social Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una contundente advertencia contra el régimen de Irán mediante un mensaje en sus redes sociales, en el que establece una política de respuesta directa ante cualquier agresión iraní en el estratégico estrecho de Ormuz.

Trump advirtió que atacará centrales eléctricas y puentes, incluso en la capital Teherán, si el régimen iraní dispara contra barcos y buques en el estrecho de Ormuz.

"A partir de ahora, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA, incluidas aquellas situadas junto a la capital, Teherán, o dentro de ella", declaró Trump en su red social Truth Social.

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La advertencia se produce en un contexto de tensiones entre Washington y Teherán, particularmente en torno al estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

Esta ruta ha sido escenario de múltiples incidentes en los últimos meses, incluyendo ataques con drones y misiles atribuidos a fuerzas iraníes o grupos vinculados al régimen.

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El estrecho de Ormuz, con apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, separa Irán de la península arábiga y conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico. Su importancia estratégica lo convierte en un punto de conflicto potencial con implicaciones globales para los mercados energéticos y la seguridad internacional.

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