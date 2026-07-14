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Martes, 14 de julio de 2026
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Mundial 2026

Ya se conoce el primer finalista del Mundial 2026: España dio la sorpresa y eliminó a Francia

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Kylian Mbappé y Mikel Oyarzabal (EFE)
Kylian Mbappé y Mikel Oyarzabal (EFE)
Con este resultado la Selección de España tendrá que esperar al ganador del encuentro entre Argentina e Inglaterra.

El primer partido de las semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España terminó con un contundente triunfo para los ibéricos por 2-0 y un anhelado paso a la final del torneo.

El marcador del partido se abrió con un penalti señalado con contundencia y sin polémica por parte del árbitro salvadoreño Iván Barton.

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La pena máxima llegó tras una fuerte patada del lateral francés Lucas Digne sobre el extremo español Lamine Yamal y que, posteriormente, el delantero Mikel Oyarzabal convirtió.

El primer tiempo terminó con una España dominadora y ganando por la mínima ante un rival fuera de su habitual juego y con grandes carencias en delantera.

Para el segundo tiempo la historia no tuvo cambios significativos. España siguió dominando con grandes ocasiones que pusieron en peligro el arco defendido por Mike Maignan.

Para el minuto 58 llegó el segundo de España de los pies de un goleador poco habitual, el lateral derecho Pedro Porro.

Con este resultado la Selección de España se asegura un puesto en la final del domingo y tendrá que esperar al ganador del encuentro entre Argentina e Inglaterra, que se enfrentar el miércoles.

Por su parte, Francia jugará el partido por el tercer puesto el sábado con un Kylian Mbappé soñando con convertirse en el goleador del certamen.

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Alineación de Francia:

  • Mike Maignan
  • Jules Koundé
  • Dayot Upamecano
  • William Saliba
  • Lucas Hernández
  • Aurélien Tchouaméni
  • Adrien Rabiot
  • Ousmane Dembélé
  • Michael Olise
  • Bradley Barcola
  • Kylian Mbappé

Alineación de España:

  • Unai Simón.
  • Pedo Porro.
  • Pau Cubarsí.
  • Aymeric Laporte.
  • Marc Cucurella.
  • Rodrigo Hernández
  • Fabián Ruiz.
  • Dani Olmo.
  • Lamine Yamal.
  • Álex Baena.
  • Mikel Oyarzabal.

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