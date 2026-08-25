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Martes, 25 de agosto de 2026
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Fenómeno de El Niño

País latinoamericano declara "estado de emergencia" por el fenómeno de El Niño

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (AFP)
Foto de referencia (AFP)
En el Pacífico, El Niño ha ocasionado una escasez del 60% en las precipitaciones.

Este martes el Gobierno de Panamá declaró "estado de emergencia" para enfrentar las lluvias y sequía intensas asociadas al fenómeno de El Niño.

La crisis ya obligó a reducir el tráfico de buques por la estratégica vía interoceánica.

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Esta decisión "nace de la necesidad de estar preparados para lo que puede venir", dijo en rueda de prensa la ministra de gobierno, Dinoska Montalvo.

Según el Gobierno de Raúl Mulino, espera así acortar los procesos burocráticos para enfrentar las consecuencias del que se prevé sea El Niño más intenso jamás registrado.

El fenómeno natural "no solamente afectará en materia de inundaciones" por exceso de lluvia, sino "también en las complejidades que trae con temas de la sequía", agregó Montalvo.

El Niño ha provocado en los últimos meses un aumento del 25% de las lluvias en el Caribe.

Sin embargo, en el Pacífico ha ocasionado una escasez del 60% en las precipitaciones, según la directora general del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Luz de Calzadilla.

Por su parte, el canal de Panamá, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial y funciona con agua de lluvia que almacenan dos lagos artificiales, bajará a partir del 3 de septiembre el número de tránsitos diarios de 36 a 34 barcos, y doce días después a 32.

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El Niño es un fenómeno natural que eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que genera cambios globales en los vientos y las lluvias.

Sumado al calentamiento global por la actividad humana, el actual fenómeno se perfila como el más intenso jamás documentado y tiene el potencial de provocar eventos meteorológicos extremos en distintas regiones del planeta.

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