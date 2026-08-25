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Martes, 25 de agosto de 2026
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Migración de venezolanos a Colombia
Programa: La Tarde

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El debate sobre migración y criminalidad en Colombia se intensificó tras recientes declaraciones gubernamentales sobre deportaciones masivas, generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad que advierten sobre posibles violaciones a garantías fundamentales de la población migrante venezolana. Para hablar sobre este tema, Hugo Acero, sociólogo y Juan Carlos Viloria, vicepresidente de la ONG 'Venezolanos en Barranquilla', conversaron con el programa La Tarde de NTN24.

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