"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

El debate sobre migración y criminalidad en Colombia se intensificó tras recientes declaraciones gubernamentales sobre deportaciones masivas, generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad que advierten sobre posibles violaciones a garantías fundamentales de la población migrante venezolana. Para hablar sobre este tema, Hugo Acero, sociólogo y Juan Carlos Viloria, vicepresidente de la ONG 'Venezolanos en Barranquilla', conversaron con el programa La Tarde de NTN24.