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María Claudia Tarazona
Programa: La Noche

María Claudia Tarazona: "desde el primer momento del asesinato, yo le dije a la señora fiscal, yo creo que el esquema de Miguel estaba infiltrado"

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
La investigación por el asesinato del senador colombiano y excandidato presidencial Miguel Uribe ha tomado un nuevo y delicado rumbo. Según información revelada por la Fiscalia General de la Nación, a la que Noticias RCN tuvo acceso, existió una inflitración en el esquema de seguridad de Miguel Uribe. Sobre esto, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, dio una reveladora entrevista al director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo.

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