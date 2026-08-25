Organizaciones en Venezuela exigen un cronograma basado en auditorías para el retorno a clases

Luego de que el Ministerio de Educación en Venezuela fijara el regreso a clases para el próximo 14 de septiembre, organizaciones defensoras de los derechos de los niños como CECODAP y REDHHNA solicitan la creación de un cronograma para el retorno a las aulas. Todo esto debido a que, tras los fuertes terremotos del pasado 24 de junio, no se ha evaluado con claridad la atención de esta situación en las zonas más afectadas.