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Regreso a clases
Programa: La Tarde

Organizaciones en Venezuela exigen un cronograma basado en auditorías para el retorno a clases

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Luego de que el Ministerio de Educación en Venezuela fijara el regreso a clases para el próximo 14 de septiembre, organizaciones defensoras de los derechos de los niños como CECODAP y REDHHNA solicitan la creación de un cronograma para el retorno a las aulas. Todo esto debido a que, tras los fuertes terremotos del pasado 24 de junio, no se ha evaluado con claridad la atención de esta situación en las zonas más afectadas.

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