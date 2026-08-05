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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Estados Unidos

Este sería el nuevo embajador de EE. UU. en Colombia: Nate Morris expuso ante el Senado su plan si ocupa el puesto

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Nathaniel Morris, nominado a la embajada de los EE.UU. en Colombia - Foto tomada de X @NateMorris
Nathaniel Morris, nominado a la embajada de los EE.UU. en Colombia - Foto tomada de X @NateMorris
El empresario de Kentucky ha defendido sus prioridades diplomáticas y aseguró que buscará fortalecer la relación bilateral durante su eventual gestión en Bogotá.

El empresario de los Estados Unidos, Nate Morris, mostró ante el Senado de Estados Unidos sus principales objetivos diplomáticos siempre y cuando sea embajador de forma oficial como en Colombia, un proceso que será el resultado si asume la representación de Washington en Bogotá.

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En el transcurso de su audiencia de confirmación, Morris mencionó que su posible gestión estará enfocada en mejorar la cooperación entre los dos países en áreas como seguridad, comercio y lucha contra el narcotráfico , así como también, de trabajar con el nuevo gobierno colombiano.

Su nominación fue enviada al Senado por la administración del presidente Donald Trump en junio de 2026.

Morris, empresario originario de Kentucky y exaspirante al Senado de Estados Unidos, llegó a la candidatura diplomática luego de salirse de la carrera republicana por un escape en esa cámara.

Luego Trump lo nominó para que ocupase la embajada de los Estados Unidos en Colombia, una designación que aún necesita de la aprobación del Senado.

Frente a los legisladores, el nominado resaltó la importancia estratégica de Colombia para Estados Unidos y señaló que la relación bilateral tiene que enfocarse en intereses compartidos.

Una de sus prioridades es la seguridad regional, el combate a las organizaciones criminales y la mejora de los vínculos económicos.

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La posible llegada de Morris a Bogotá transcurre en un momento de atención acerca de la relación entre ambos países, señalizada por temas como la migración, el tráfico de drogas y la cooperación en materia de seguridad. Colombia es considerada uno de los socios estratégicos de Washington en Sudamérica.

Previo a su nominación, Morris todavía no había ocupado cargos públicos, pese a que ganó notoriedad política por su participación en la contienda republicana para el Senado por Kentucky y por su cercanía con sectores del Partido Republicano.

Medios estadounidenses mencionaron que su salida de esa carrera se relacionó con la posibilidad de asumir un cargo dentro de la administración Trump.

La confirmación en el Senado va a ser el siguiente paso para concretar si Morris será oficialmente el representante diplomático de Estados Unidos en Colombia.

Hasta ese momento, seguirá como candidato designado mientras los legisladores analizan su perfil y sus planes para la relación de forma conjunta entre ambos países.

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