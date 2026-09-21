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Peñalosa, exalcalde de Bogotá, y embajador de China protagonizan fuerte cruce por el Metro de Bogotá: "Usted no tiene por qué invitar a nadie"

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Zhu Jingyang y Enrique Peñalosa - AFP y EFE
Zhu Jingyang y Enrique Peñalosa - AFP y EFE
El exalcalde cuestionó que el diplomático organizara un recorrido por la Primera Línea e invitara a dirigentes políticos y medios.

Un nuevo cruce público se registró entre el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, esta vez por una visita del diplomático a las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

La controversia comenzó luego de que Zhu Jingyang encabezara un recorrido por la obra, actividad organizada por la Embajada de China y en la que participaron invitados de distintos sectores, entre ellos la exalcaldesa Claudia López y representantes de medios de comunicación. La Embajada china registró oficialmente la visita del embajador a la Línea 1 el 18 de septiembre.

Peñalosa cuestionó públicamente que el embajador realizara la actividad e invitara a dirigentes políticos a las obras. En el mensaje publicado en sus redes sociales, sostuvo que el Gobierno chino no es propietario del Metro de Bogotá, que no entregó un subsidio para su construcción y que se trata de un proyecto contratado por Bogotá bajo condiciones comerciales.

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El exalcalde también señaló que, a su juicio, las visitas a la infraestructura corresponden a la administración distrital y no a la representación diplomática.

La respuesta de Zhu Jingyang llegó el 19 de septiembre. El embajador aseguró que China nunca ha presentado el Metro de Bogotá como un regalo ni como una propiedad del Gobierno chino y rechazó que el recorrido pudiera interpretarse como una apropiación de la obra.

Zhu explicó, además, que la Primera Línea se desarrolla mediante un contrato de concesión y defendió el papel de la empresa china que participa en el proyecto. Según el diplomático, la compañía no solamente construye, sino que también participa como inversionista. También afirmó que, antes de la actividad, habló personalmente con el alcalde Carlos Fernando Galán y que contó con su consentimiento para realizarla.

El intercambio subió de tono después de que el embajador respondiera a las críticas de Peñalosa, señalando que dar a conocer los avances de la obra no constituye un “show” y que el exalcalde había sido invitado, pero decidió no participar.

Cabe resaltar que el contrato de concesión de la Primera Línea fue firmado el 27 de noviembre de 2019, durante la administración de Peñalosa. La Empresa Metro de Bogotá señala que el consorcio APCA Transmimetro, integrado por China Harbour Engineering Company Limited y Xi’An Rail Transportation Group Company Limited, obtuvo la adjudicación para ejecutar el proyecto. Posteriormente, se constituyó Metro Línea 1 S.A.S., responsable de la inversión, financiación, diseño, construcción, suministro, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la primera línea.

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Por eso, el encontronazo entre Peñalosa y Zhu Jingyang no se centra formalmente en un cambio de propiedad del Metro. El propio embajador reconoce en su respuesta que el proyecto es de Bogotá, mientras que defiende el papel de la empresa china dentro del contrato de concesión. La diferencia entre ambos está principalmente en la interpretación sobre el papel que debe tener la Embajada de China frente a las obras y en la manera de presentar públicamente la participación china en el proyecto.

Finalmente, el cruce se produjo mientras la construcción de la Primera Línea continúa avanzando y se acerca a su etapa de pruebas. La concesión contempla la construcción, suministro, operación y mantenimiento del sistema, cuya entrada en operación comercial está prevista después de las fases de pruebas y puesta en marcha.

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