NTN24
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Feminicidio

Presunto asesino de Ana Lucía González, la niña de 9 años hallada en una alcantarilla en el sur de Bogotá, no aceptó cargos: esta fue la decisión del juez

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Presunto asesino de Ana Lucía González, la niña de 9 años - Captura de pantalla de la Fiscalía Colombia
Presunto asesino de Ana Lucía González, la niña de 9 años - Captura de pantalla de la Fiscalía Colombia
El hombre de 29 años fue señalado por la Fiscalía de feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años.

Shenner José Rojas Lárez, de 29 años, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el crimen de Ana Lucía González, la niña de 9 años que había sido reportada como desaparecida en Mosquera, Cundinamarca, y cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Durante la audiencia realizada en la noche del jueves 17 de septiembre, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años, también agravados. Sin embargo, Rojas Lárez se declaró inocente y decidió no aceptar los cargos formulados por el ente acusador.

Pese a su negativa, el juez de control de garantías ordenó que el procesado fuera enviado a un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial. La decisión corresponde a una medida de aseguramiento preventiva y no constituye una condena.

Durante la diligencia, la Fiscalía expuso la reconstrucción que ha realizado sobre las últimas horas de Ana Lucía. Según el ente investigador, los hechos estarían relacionados con una discusión que Rojas Lárez sostuvo el 14 de septiembre con Rusmery González, hermana mayor de la menor y quien era su pareja sentimental.

La Fiscalía sostiene que, durante el altercado, el hombre habría causado daños en la vivienda que compartían en Mosquera. Rusmery habría acudido posteriormente a un CAI para solicitar ayuda de la Policía y, de acuerdo con la hipótesis presentada en audiencia, Rojas Lárez habría aprovechado ese momento para sacar a Ana Lucía de la vivienda y trasladarla en motocicleta hacia Bogotá.

La fiscal explicó que el recorrido habría continuado hasta la localidad de Fontibón, donde el hombre habría dejado a la niña durante la noche del 14 de septiembre. Al día siguiente, según la investigación, regresó por ella y la trasladó hasta el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar.

o

Al día siguiente, 15 de septiembre, retorna nuevamente a la ciudad de Bogotá. Y entre las 10 y 11 de la mañana de ese día recoge a la menor del lugar donde la había dejado y es llevada al barrio Juan José Rondón de la localidad de Ciudad Bolívar. Y estando a solas con esta, presuntamente le causa la muerte”, expuso la fiscal durante la audiencia.

Cabe resaltar que el cuerpo de Ana Lucía fue encontrado ese mismo 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias del sector. De acuerdo con los primeros resultados conocidos de Medicina Legal, la menor murió por asfixia mecánica, mientras continúan los procedimientos forenses y la investigación para establecer plenamente las circunstancias del crimen.

Asimismo, uno de los elementos centrales de la investigación es la hipótesis de que el crimen habría sido cometido como una forma de retaliación contra la hermana de la víctima. La Fiscalía planteó durante la audiencia que se trataría de un caso de violencia vicaria, concepto utilizado para describir situaciones en las que una persona utiliza a un ser querido de otra como instrumento para causarle daño.

Además, el ente acusador aseguró que las actividades de policía judicial y los análisis realizados hasta el momento apuntarían a que Ana Lucía habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexual en ocasiones anteriores, mientras se encontraba bajo el cuidado de Rojas Lárez. Estos hechos hacen parte de la investigación y deberán ser sustentados dentro del proceso judicial.

Rojas Lárez fue capturado el 16 de septiembre en Bogotá por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), después de que las autoridades avanzaran en la reconstrucción de los movimientos registrados tras la desaparición de la niña. Las cámaras de seguridad y otros elementos de investigación hacen parte del material que deberá ser valorado durante el proceso.

o

Por otro lado, Rusmery González, hermana mayor de la menor, ha entregado detalles sobre la discusión que sostuvo con Rojas Lárez antes de la desaparición. Según su relato, la confrontación se produjo después de que él encontrara en su teléfono un mensaje enviado por otro hombre.

La mujer aseguró que su expareja reaccionó violentamente y comenzó a romper objetos dentro de la vivienda. Posteriormente, señaló, tomó documentos y pertenencias de ella, de Ana Lucía y de su hijo de dos años.

Rusmery contó que, ante la situación, salió del apartamento con sus hijos y le pidió a Ana Lucía que se dirigiera hacia una panadería cercana, donde había presencia habitual de policías, para solicitar ayuda. La mujer también señaló que tenía previsto regresar a Venezuela junto con su familia, por lo que inicialmente no anticipó que su hermana pudiera estar en peligro.

Finalmente, se resalta que la menor, de nacionalidad venezolana, se encontraba en Colombia durante sus vacaciones y tenía previsto regresar a su país. Tras su desaparición en Mosquera, las autoridades activaron la búsqueda, que terminó con el hallazgo de su cuerpo en el sur de Bogotá.

Temas relacionados:

Feminicidio

Captura

Abusos a menores

Menor de edad

Prisión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

En el programa La Noche: en primicia los testimonios clave que llevan a la exguerrillera Farc Sandra Ramírez ante la justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Desbloqueo o cuentagotas? El desbloqueo parcial a medios en Venezuela ordenada por el régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen venezolano detiene a Javier Oropeza: Este fue el momento del secuestro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“El Estado no puede ceder territorio ante los criminales”: abogado sobre cifras de las extradiciones en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Tras años de censura del régimen, inicia desbloqueo de medios: "No se trata de una desbloqueada masiva"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Continúa la represión del régimen venezolano pese a la captura de Mafuro - Foto de referencia: EFE
Represión en Venezuela

Informe de la ONU alerta sobre la permanencia de la represión en Venezuela bajo el régimen

Falta de acción del régimen contra los grupos criminales colombianos en su territorio - Fotos: EFE
Cooperación

Importante que el régimen venezolano tome “decisiones” contra los grupos terroristas colombianos

Senador Rick Scott -Foto: EFE
Rick Scott

"Estaba tratando de destruir la relación con los EE. UU.": Rick Scott sobre el legado de Petro

Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Juicio contra Alex Saab

Conocimos las revelaciones del acuerdo de culpabilidad de Alex Saab que comprometen a Nicolás Maduro

Presidente de la República, Abelardo de la Espriella. - EFE.
Abelardo de la Espriella

"Es algo que se está remediando": gobierno de la Espriella muestra optimismo ante la desertificación

Más de Actualidad

Ver más
Rescatista en Venezuela / Keiber Quintero, niño venezolano, junto a su madre, Keylin Quintero González - Fotos: X
Tragedia

Localizan en las costas de Higuerote el cuerpo sin vida del niño desaparecido tras fuertes lluvias en Caracas, Venezuela

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella anuncia ofensiva tras atentado contra estación de Policía en Cúcuta: "Los vamos a perseguir"

Bandera de Irán-Foto: EFE
Irán

Régimen de Irán bombardea base de Estados Unidos en Jordania y barcos en el Golfo tras ataque a sus petroleros

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rescatista en Venezuela / Keiber Quintero, niño venezolano, junto a su madre, Keylin Quintero González - Fotos: X
Tragedia

Localizan en las costas de Higuerote el cuerpo sin vida del niño desaparecido tras fuertes lluvias en Caracas, Venezuela

Tomás Rincón deja mensaje con sabor a despedida - Foto: EFE
Deportes

Tomás Rincón cuelga los botines: el capitán de la Vinotinto pone fin a 20 años de carrera

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Colombia

Presidente Abelardo de la Espriella anuncia ofensiva tras atentado contra estación de Policía en Cúcuta: "Los vamos a perseguir"

Bandera de Irán-Foto: EFE
Irán

Régimen de Irán bombardea base de Estados Unidos en Jordania y barcos en el Golfo tras ataque a sus petroleros

Playa en Australia - Foto de referencia: EFE
Australia

Hombre fue atacado por un tiburón mientras practicaba surf en Australia: las playas fueron cerradas

Atentado contra Naylea Barros - EFE y redes
Atentado

Atentan en Colombia contra la vida de Naylea Barros, periodista y excandidata a la Cámara de Representantes

China anuncia aumento de 25% interanual en sus exportaciones en agosto
China

Incendio en un buque de carga en China deja al menos 20 muertos y cinco desaparecidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023