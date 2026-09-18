Presunto asesino de Ana Lucía González, la niña de 9 años hallada en una alcantarilla en el sur de Bogotá, no aceptó cargos: esta fue la decisión del juez

Shenner José Rojas Lárez, de 29 años, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el crimen de Ana Lucía González, la niña de 9 años que había sido reportada como desaparecida en Mosquera, Cundinamarca, y cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Durante la audiencia realizada en la noche del jueves 17 de septiembre, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años, también agravados. Sin embargo, Rojas Lárez se declaró inocente y decidió no aceptar los cargos formulados por el ente acusador.

Pese a su negativa, el juez de control de garantías ordenó que el procesado fuera enviado a un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial. La decisión corresponde a una medida de aseguramiento preventiva y no constituye una condena.

Durante la diligencia, la Fiscalía expuso la reconstrucción que ha realizado sobre las últimas horas de Ana Lucía. Según el ente investigador, los hechos estarían relacionados con una discusión que Rojas Lárez sostuvo el 14 de septiembre con Rusmery González, hermana mayor de la menor y quien era su pareja sentimental.

La Fiscalía sostiene que, durante el altercado, el hombre habría causado daños en la vivienda que compartían en Mosquera. Rusmery habría acudido posteriormente a un CAI para solicitar ayuda de la Policía y, de acuerdo con la hipótesis presentada en audiencia, Rojas Lárez habría aprovechado ese momento para sacar a Ana Lucía de la vivienda y trasladarla en motocicleta hacia Bogotá.

La fiscal explicó que el recorrido habría continuado hasta la localidad de Fontibón, donde el hombre habría dejado a la niña durante la noche del 14 de septiembre. Al día siguiente, según la investigación, regresó por ella y la trasladó hasta el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar.

“Al día siguiente, 15 de septiembre, retorna nuevamente a la ciudad de Bogotá. Y entre las 10 y 11 de la mañana de ese día recoge a la menor del lugar donde la había dejado y es llevada al barrio Juan José Rondón de la localidad de Ciudad Bolívar. Y estando a solas con esta, presuntamente le causa la muerte”, expuso la fiscal durante la audiencia.

Cabe resaltar que el cuerpo de Ana Lucía fue encontrado ese mismo 15 de septiembre en un canal de aguas lluvias del sector. De acuerdo con los primeros resultados conocidos de Medicina Legal, la menor murió por asfixia mecánica, mientras continúan los procedimientos forenses y la investigación para establecer plenamente las circunstancias del crimen.

Asimismo, uno de los elementos centrales de la investigación es la hipótesis de que el crimen habría sido cometido como una forma de retaliación contra la hermana de la víctima. La Fiscalía planteó durante la audiencia que se trataría de un caso de violencia vicaria, concepto utilizado para describir situaciones en las que una persona utiliza a un ser querido de otra como instrumento para causarle daño.

Además, el ente acusador aseguró que las actividades de policía judicial y los análisis realizados hasta el momento apuntarían a que Ana Lucía habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexual en ocasiones anteriores, mientras se encontraba bajo el cuidado de Rojas Lárez. Estos hechos hacen parte de la investigación y deberán ser sustentados dentro del proceso judicial.

Rojas Lárez fue capturado el 16 de septiembre en Bogotá por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), después de que las autoridades avanzaran en la reconstrucción de los movimientos registrados tras la desaparición de la niña. Las cámaras de seguridad y otros elementos de investigación hacen parte del material que deberá ser valorado durante el proceso.

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Por otro lado, Rusmery González, hermana mayor de la menor, ha entregado detalles sobre la discusión que sostuvo con Rojas Lárez antes de la desaparición. Según su relato, la confrontación se produjo después de que él encontrara en su teléfono un mensaje enviado por otro hombre.

La mujer aseguró que su expareja reaccionó violentamente y comenzó a romper objetos dentro de la vivienda. Posteriormente, señaló, tomó documentos y pertenencias de ella, de Ana Lucía y de su hijo de dos años.

Rusmery contó que, ante la situación, salió del apartamento con sus hijos y le pidió a Ana Lucía que se dirigiera hacia una panadería cercana, donde había presencia habitual de policías, para solicitar ayuda. La mujer también señaló que tenía previsto regresar a Venezuela junto con su familia, por lo que inicialmente no anticipó que su hermana pudiera estar en peligro.

Finalmente, se resalta que la menor, de nacionalidad venezolana, se encontraba en Colombia durante sus vacaciones y tenía previsto regresar a su país. Tras su desaparición en Mosquera, las autoridades activaron la búsqueda, que terminó con el hallazgo de su cuerpo en el sur de Bogotá.