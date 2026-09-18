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Gustavo Petro

"Al expresidente nada le impide vivir en dónde él quiera": Petro responde desafiante a residentes de exclusivo conjunto en Bogotá que rechazaron que se mude allí

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, expresidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro, expresidente de Colombia (EFE)
El rechazo se debe a las posibles restricciones derivadas de la inclusión del expresidente en la lista de sanciones de la OFAC, aunque aclararon que no cuentan con confirmación de un contrato de arrendamiento.

En las últimas horas se conoció una carta firmada por residentes del exclusivo conjunto residencial Sierras del Moral, en Bogotá, en la que expresan su "preocupación" ante la posibilidad de que Gustavo Petro establezca allí su residencia.

Según el texto, la preocupación se debe a las posibles restricciones derivadas de la inclusión del expresidente colombiano en la lista de sanciones de la OFAC, aunque aclararon que no cuentan con documentación que confirme un contrato de arrendamiento.

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En el comunicado divulgado este 18 de septiembre de 2026, los firmantes no cuentan con información que confirme la existencia de una negociación o contrato de arrendamiento, por lo que enfatizaron que la eventual llegada del mandatario no debe presentarse como un hecho consumado.

La principal inquietud expresada está relacionada con la inclusión de Gustavo Francisco Petro Urrego en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).

Los residentes afirmaron que esta circunstancia requiere una evaluación jurídica previa y documentada sobre las restricciones aplicables y sus posibles efectos para las partes involucradas y la propiedad.

En ese sentido, solicitaron a los propietarios e intermediarios que eventualmente participen en una operación de arrendamiento obtener asesoría especializada antes de asumir compromisos.

Asimismo, pidieron a la administración del conjunto evaluar, dentro de sus competencias, cualquier necesidad concreta relacionada con la seguridad, la convivencia y el uso de las zonas comunes.

Los firmantes reconocieron que la inclusión en la lista de la OFAC no equivale a una condena penal ni establece, por sí sola, una prohibición general para arrendar vivienda en Colombia. También precisaron que no atribuyen delitos ni irregularidades al presidente Petro ni a terceros.

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"Nuestra posición busca que cualquier decisión se adopte con información verificable, respeto por los derechos de las personas y consideración por la comunidad", señala el comunicado.

Finalmente, los residentes aclararon que el pronunciamiento representa exclusivamente a quienes lo suscribieron y no constituye una declaración institucional de la administración, los consejos o la totalidad de los habitantes de Sierras del Moral.

Tras esto, el exmandatario contestó, desafiando a quienes se oponen:

"Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en dónde el quiera".

Las sanciones sobre Petro:

El pasado 24 de octubre de 2025, en un paquete de sanciones históricas, Estados Unidos incluyó este viernes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Lista OFAC o Lista Clinton, junto con su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti.

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"Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. está designando a Gustavo Francisco Petro Urrego (Gustavo Petro), presidente de Colombia, en virtud de autoridades relacionadas con el narcotráfico. Además, la OFAC también está sancionando a varios colaboradores de Gustavo Petro —su esposa, su hijo y un estrecho asociado", rezaba el documento.

"Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar la tasa más alta en décadas, inundando los Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses", dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"El presidente Petro ha permitido que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando una acción firme para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país", continuó.

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