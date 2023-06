Periodista colombiana Camila Zuluaga denuncia seguimientos por parte de seguidores del presidente Petro

La periodista colombianaCamila Zuluagale mandó una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que denuncia que está siendo hostigada por parte de uno de sus seguidores, quien publicó un video en redes sociales en el que se ve a ella junto a su bebé y su pareja, caminando alrededor de su casa.

“Ayer en las redes sociales se publicó un video captado en los alrededores de mi casa cuando paseaba con mi bebé de un año con el que se demuestra que estoy siendo objeto de seguimientos por parte de personas afines a su proyecto político señor presidente y que asumen una actitud de hostigamiento directo por la información y opinión que transmito respecto a su gobierno, considero que esto es un hecho intimidatorio que calificó de la mayor gravedad y es consecuencia directa de la actitud que usted mismo ha asumido los medios de comunicación y con los periodistas a través de su cuenta de Twitter”, señaló la periodista.

Zuluaga agregó en su lectura que la cuenta que compartió el video es una que el presidente a retuiteado y con la que ha interactuado en varias ocasiones: “Quien comparte el video acompañado de información totalmente falsa es un fanático seguidor suyo a quien usted ha avalado en el pasado comentando sus mensajes incluso en relación conmigo cuando este ha buscado hacer una campaña digital contra mí”.

“El modus operandi que usted está utilizando en relación con los periodistas utilizando su Twitter para señalarnos es muy peligroso, puesto que empodera a personajes como el mencionado para que pasen de la persecución e insultos a acciones reales contra la integridad de las personas”, agrega la comunicadora.

Luego, con la voz entrecortada, le reveló al presidente Petro que nunca había sentido miedo por hacer su trabajo y no por lo que le pueda pasar a ella, sino a su familia: “Presidente Petro he enfrentado los hostigamientos que recibo a diario, pero en esta oportunidad las cosas van más allá, esto es un ataque directo a la integridad de mi familia, la publicación de un video con imágenes de mi hija de un año, mi esposo y la persona que trabaja conmigo las considero unos hechos amenazantes y le confieso presidente que es la primera vez que tengo miedo no por lo que me pase a mí, sino por lo que le pase a mi familia”.

“Confío en que usted entienda que no es con escoltas que se protege a la libertad de prensa, sino con un ambiente de respeto y tolerancia por la opinión ajena de lo que usted está obligado a dar ejemplo, le escribo porque tengo certeza de que esta situación se ha generado por su actitud frente a la prensa, por eso, confiando en sus convicciones democráticas, espero que la evidencia de esta situación lo lleve a reflexionar sobre los efectos que acarrea su confrontación permanente con nosotros los periodistas en Twitter, esto pone en riesgo nuestra integridad”, sentenció Zuluaga.

“El día de mañana, cualquiera de estos seguidores suyos que nos ataca y usted avala cuando nos atacan pueden terminar haciéndonos daños, así que presidente, creo que es momento de reflexionar y de acabar esta pelea directa con los periodistas a través de las redes sociales”, concluyó la periodista.

La denuncia, hecha en su espacio radial en la emisora Blu Radio, y que está en su cuenta de Twitter ya acumula cerca de 10.000 likes más de 5.000 retuits y miles de respuestas dándole su voz de aliento por lo que está ocurriendo y uniéndose al llamado al presidente Gustavo Petro de proteger la libertad de prensa en Colombia.

La Fundación para la Libertad de Prensa FLIP se refirió a este tema y rechazó los hostigamientos a la comunicadora; además, le hizo un llamado a Petro a dejar de desacreditar a la prensa de su país, a lo que el mandatario respondió y dijo que él no ataca periodistas, solo responde a quienes dicen falsedades contra él.

La Fiscalía General de la Nación también se refirió a este tema y dijo que “a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y está adelantando las labores investigativas correspondientes para determinar quién está detrás de las intimidaciones”.