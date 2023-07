Por agredir a una funcionaria de Migración, ciudadana noruega será expulsada de Colombia

La oficina de Migración Colombia informó que expulsará del país a una ciudadana extranjera que agredió a una funcionaria de la entidad el pasado 5 de julio en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Según afirmó Migración Colombia, Maria Michaela Bagherian, de nacionalidad noruega, incurrió en "violencia contra servidor público" al agredir física y verbalmente a una de sus oficiales.

La entidad reportó que Bagherian arremetió contra la funcionaria en medio de una situación en la que Aeronáutica Civil estaba consultando sobre la validez de sus documentos.

“El ataque contra la funcionaria se presentó cuando ésta trató de explicarle la situación a la viajera, dado que ella decía que solo hablaría con alguien de Migración y en idioma inglés”, agregó Migración en un comunicado.

La mujer pretendía viajar a Centroamérica para continuar su curso hacía Estados Unidos. No obstante, no contaba con la documentación requerida para su viaje.

En ese contexto, la oficial le aclaró las condiciones para ir a Centroamérica y los requisitos de salida hacia Estados Unidos. Incluso, le informó sobre la posibilidad de llamar a la embajada de su país, alternativa ante la cual se alteró.

Ante esta situación, Maria Michaela Bagherian “se abalanzó para quitarle el pasaporte a la funcionaria y en ese momento le lastimó la mano y le produjo rasguños en el pecho”, añadió Migración.

Posteriormente, la extranjera fue detenida en flagrancia por la Policía Nacional y presentada a la Fiscalía General de la Nación, donde se determinó que la conducta no ameritaba una medida intramural, por lo cual fue puesta a disposición de la Policía nuevamente, que la entregó a Migración nuevamente.

En ese orden de ideas, la autoridad migratoria colombiana tomó la decisión de expulsarla del país, lo que le impedirá regresar a Colombia durante 10 años y, en caso de que deseara regresar, deberá solicitar una visa.

Finalmente, Migración Colombia informó que esta no era la primera vez que la mujer trataba de viajar hacia EE. UU., pues anteriormente se había acercado a las aerolíneas con una historia diferente para viajar a Norteamérica. Sin embargo, no la habían dejado embarcar porque no contaba con la visa exigida para ingresar a ese país ni con un tiquete de retorno.