Por este titular Diosdado Cabello demandará al portal de humor "El Chigüire Bipolar"

Durante su programa de los miércoles Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello, dijo que tomaría acciones legales contra los hijos de Alberto Federico Ravell, quienes dirigen el portal de humor El Chigüire Bipolar.

Un titular de humor crítico asegurabaque Cabello, acusado seriamente de abusos a los derechos humanos en Venezuela, había felicitado a la Policía Nacional de Perú por su actuación contra la Vinotinto.

El asunto molestó a Cabello, acostumbrado a actuar contra los medios de comunicación en Venezuela, como lo hizo con El Nacional cuando replicó una información de la ABC de España sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

A Diosdado Cabello tampoco le gustó el chiste del Chigüire y dice que actuará contra sus directores, hijos del periodista director de La Patilla, Alberto Federico Ravell.

"A uno pueden jurungarlo de muchas maneras y uno se hace el bolsa pero cuando a uno le tocan a la familia y el amor a la patria reacciona", introdujo Diosdado Cabello su planteamiento.

Acto seguido mostró una página impresa con el titular del Chigüire diciendo: "una gente que se hace llamar El Chigüire Bipolar escribe: Diosdado felicita a Policía peruana por su actuación contra la Vinotinto… ¿cuál es la intención de esto?, ¿un ¿chiste?, ¿en verdad?, porque si fuera un chiste dijera que Ravell felicitó… porque entiendo que esto es de los hijos de Ravell que tienen propiedad de esta página".

"Esto no es un chiste, es con la intención de generar odio. Ante esto no me queda otra opción que reservarme las acciones legales. Voy a demandarlos y que cada quien chille lo que tenga que chillar porque yo no he felicitado a la policía peruana por hacerle daño a nuestros jugadores, por tratar de humillarlos por el contrario, condeno la actuación de la policía , esto no es un chiste, lo hacen a propósito, lo hacen para hacer daño", dijo.

Por ello insistió en que se reservo las actuaciones legales para responder a quienes quieren "me hacen daño. ¿Por qué no pusieron a su papá?, pero no, buscaron al hijo de Felicia para generar odio".