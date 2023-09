"La lengua es castigo del cuerpo": Omar Enrique y Diosdado Cabello arremeten contra Ricardo Montaner por regresar a Venezuela

La reciente visita del cantante Ricardo Montaner a Venezuela, después de nueve años de ausencia, generó reacciones de emoción pero también de polémica.

Montaner ha sido uno de los artistas más críticos de la situación política de Venezuela, y del régimen de Maduro, por lo que se asentó junto a su familia en Argentina.

Los videos de Montaner y sus hijos visitan el país, cantando gaitas en el pleno casco central de Maracaibo se volvieron virales de inmediato, ya que no había anunciado su visita y por el contrario, había mantenido su posición de no regresar al país “hasta que cambien ciertas cosas”.

Es por esto que el cantante y empresario afecto al chavismo, Omar Enrique, le respondió en un video colgado en sus redes sociales.

También lo criticó el llamado "número dos" del chavismo, Diosdado Cabello. "Este hombre si es llorón” dijo, y leyó un artículo donde Montaner dice que los militares deben ayudar a restablecer la democracia en Venezuela.

Entretanto Omar Enrique. "La lengua es el castigo del cuerpo y de esta agua no beberé. Esto lo digo porque estoy impactado del circo que he visto en estos días, un señor muy talentoso y conocido en el mundo entero como es el señor Ricardo Montaner después de haber hablado todo lo que ha hablado del país, y decir que este es un país inseguro, que no volvería, y resulta que tiene varios días aquí", sentenció el cantante que ha hecho fortuna con espectáculos del chavismo.