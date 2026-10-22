Potente terremoto de magnitud 7,0 y profundidad superficial sacudió este jueves a emblemática región en China

Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió este jueves 22 de octubre la región de Nagqu, en el norte del Tíbet, China, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín de evento sísmico internacional. El movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, una característica que mantiene la atención sobre sus posibles efectos en las zonas cercanas al epicentro.

De acuerdo con los datos divulgados por el Centro de Redes Sismológicas de China y reportados por Reuters, el sismo se registró aproximadamente a las 10:33 p. m., hora local, con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se ubicó a unos 400 kilómetros de Lhasa, capital de la región autónoma del Tíbet.

Los primeros reportes señalaron que el temblor fue claramente percibido en las zonas cercanas al epicentro. Sin embargo, en la información inicial publicada por Reuters no se habían confirmado víctimas ni daños materiales, por lo que el alcance de sus consecuencias debía mantenerse bajo seguimiento.

El evento se produjo en una región de gran altitud, con un promedio cercano a los 4.864 metros sobre el nivel del mar en un radio de cinco kilómetros alrededor del epicentro, según los datos citados por la agencia internacional.

VEA TAMBIÉN "Aumentan los riesgos de violencia intrafamiliar": experto sobre efectos del terremoto en Venezuela o

La actividad sísmica en esta parte de Asia está relacionada con la interacción entre las placas tectónicas de la India y Eurasia, cuyo choque contribuye a la formación y elevación del Himalaya. Esta dinámica geológica hace que el Tíbet y sus alrededores registren terremotos de distinta magnitud.

El reporte difundido por el Servicio Geológico Colombiano corresponde a un evento internacional y no a un sismo ocurrido en territorio colombiano. Las cifras sobre posibles afectaciones deben actualizarse a medida que las autoridades y los organismos de monitoreo publiquen nuevos balances.