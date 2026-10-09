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Viernes, 09 de octubre de 2026
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Terremoto en Panamá

"Panamá no está sola": el irónico mensaje de Delcy Rodríguez tras el sismo de magnitud 7,7 cuando siguen a la intemperie damnificados del doble terremoto en Venezuela

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Ante tal pronunciamiento, varios usuarios de redes sociales cuestionaron a la jefe encargada del régimen venezolano.

Este viernes en horas de la tarde, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ofreció "asistencia" a Panamá por el potente sismo registrado en la nación centroamericana.

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"Desde Venezuela expresamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Panamá, el presidente José Raúl Mulino y su Gobierno ante los recientes terremotos. Hemos ofrecido nuestra asistencia y establecido contacto con las autoridades panameñas para coordinar las acciones que sean necesarias ¡Panamá no está sola!", mencionó Rodríguez en la red social X.

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Ante tal pronunciamiento, los usuarios de la mencionada plataforma digital cuestionaron a la sucesora del dictador Nicolás Maduro.

"Es irónico que ofrezca ayuda cuando no pudo atender la emergencia en Venezuela tras el doble terremoto", dijo un usuario en X.

"Ella dice que ofrece esa ayuda mientras La Guaira se cae a pedazos; lo de esta señora es digno de estudio", mencionó otra usuaria, también en X.

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Un sismo de magnitud 7,7 sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre a las 12:56 p. m. (hora local).

De acuerdo con los datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó en Pitaloza Arriba, distrito de Los Pozos, provincia de Herrera, a una profundidad aproximada de 33 kilómetros.

Las autoridades del país centroamericano realizaron evacuaciones masivas preventivas en rascacielos, oficinas y zonas residenciales debido al fuerte balanceo de las estructuras.

Tras el temblor, el Centro de Alerta por Tsunamis emitió un aviso preventivo ante la posibilidad de que se generaran olas de tsunami en las costas del Pacífico de Panamá, Colombia, Costa Rica y otros países de la región.

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