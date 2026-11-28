Un terremoto de magnitud 5,0 sacudió la costa del sur de California este sábado, haciendo vibrar las ventanas en el área de Los Ángeles y obligando a un avión de pasajeros a abortar el aterrizaje en el aeropuerto de la ciudad.

En video quedó captado cómo el avión de Delta Airlines con destino a Los Ángeles se acerca a la pista, pero, al percatarse del movimiento telúrico, decide abortar el aterrizaje y emprende vuelo de vuelta.

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El terremoto se sintió cerca de Manhattan Beach, una ciudad cercana a Los Ángeles, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, y las autoridades de California advirtieron a los residentes de la zona que se prepararan para posibles réplicas.

La Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador de California informó en Facebook que estaba "trabajando activamente con los funcionarios locales para evaluar cualquier impacto".

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"Los terremotos son impredecibles, así que prepárense para las réplicas", añadió.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se ve cómo el terremoto activó las alarmas de los coches en Los Ángeles y obligó a un avión de Delta Airlines a abortar el aterrizaje justo cuando se aproximaba al aeropuerto.

La costa oeste de Estados Unidos es la confluencia de varias placas tectónicas de la Tierra, y los temblores no son infrecuentes.

La mayoría son pequeñas, apenas perceptibles para los 40 millones de personas que viven aquí.

La zona ha sido azotada por varios terremotos importantes, incluido el de 1994 que sacudió Northridge, en el área de Los Ángeles, causando la muerte de decenas de personas e hiriendo a miles más, además de ocasionar daños por valor de miles de millones de dólares en viviendas e infraestructuras.

Se cree que el terremoto de San Francisco de 1906, que también provocó un tsunami, causó la muerte de más de 3.000 personas, algunas de las cuales fallecieron en los incendios que se desataron tras el potente temblor.