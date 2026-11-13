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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Vuelos cancelados

Estados Unidos levantó la suspensión nacional de despegues de aviones tras varias horas de crisis en los aeropuertos

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Vuelos comerciales - Canva
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El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la interrupción estuvo relacionada con la sobrecarga de equipos antiguos, mientras que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que existieran evidencias de un ciberataque.

Estados Unidos levantó este viernes 13 de noviembre la suspensión nacional de despegues que mantuvo durante varias horas en los aeropuertos del país, luego de que una interrupción temporal de las telecomunicaciones afectara los sistemas de comunicación utilizados para el control del tráfico aéreo.

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La medida, que generó retrasos y alteraciones en las operaciones aeroportuarias, fue levantada después de más de cuatro horas.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que el espacio aéreo ya se encontraba abierto y explicó que la emergencia estuvo relacionada con problemas en los equipos antiguos utilizados por los sistemas de control aéreo.

“El cierre de vuelos en tierra a nivel nacional se levantó a las 8:15 p. m. ET”, aseveró.

Durante una comparecencia, Duffy explicó que los interruptores y enrutadores de los sistemas de telecomunicaciones analógicos se sobrecargaron con datos y comenzaron a presentar inconsistencias, situación que llevó a las autoridades a detener las operaciones como medida de precaución.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que existieran evidencias de que el incidente estuviera relacionado con un ataque informático. Asimismo, señaló que no había indicios de una conexión con la interrupción de los servicios de Microsoft.

Cabe resaltar que la Administración Federal de Aviación (FAA) había ordenado detener los despegues en los aeropuertos estadounidenses ante lo que calificó como "circunstancias extraordinarias y razones de seguridad".

La decisión se tomó después de identificar problemas de comunicación que afectaron los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo, encargados de coordinar los vuelos entre los diferentes aeropuertos del país.

En un primer pronunciamiento, la FAA informó que, por precaución, se debían suspender los despegues.

"Se ha producido una interrupción temporal de las telecomunicaciones; por precaución, se han suspendido todos los vuelos. Se ha verificado la situación de todos los vuelos y los internacionales se gestionarán caso por caso", indicó.

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La restricción no significó que las aeronaves que ya estaban en el aire tuvieran que aterrizar de emergencia. Los vuelos que habían despegado pudieron continuar sus operaciones y aterrizar, mientras que los despegues quedaron suspendidos hasta que las autoridades consideraron que existían condiciones para reanudar las actividades.

La emergencia tuvo consecuencias en la operación aérea. De acuerdo con los reportes de Associated Press, al menos 600 vuelos tuvieron que ser desviados, mientras que miles de pasajeros enfrentaron retrasos y cancelaciones. Aunque la FAA levantó la restricción, las autoridades advirtieron que la normalización de los servicios tomaría tiempo, debido a que varias aeronaves y tripulaciones quedaron fuera de sus posiciones habituales.

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