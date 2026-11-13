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Viernes, 13 de noviembre de 2026
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Emma Watson

¡Tremendo susto! Emma Watson perdió el equilibrio y terminó en el suelo durante su salida de una celebración en Los Ángeles

noviembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Emma Watson, actriz británica - Foto de referencia: EFE
Emma Watson, actriz británica - Foto de referencia: EFE
En video se puede ver el momento de la caída y a varias personas acercándose para ayudar a la actriz.

La actriz británica Emma Watson protagonizó un inesperado incidente durante su salida de la celebración GQ Hombres del Año, realizada en el hotel Chateau Marmont, en Los Ángeles (Estados Unidos).

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Recordada por su papel en la saga Harry Potter de 'Hermione Granger', Watson perdió el equilibrio y terminó en el suelo frente a varios asistentes.

La caída ocurrió cuando la actriz pisó una superficie irregular mientras caminaba.

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En video se puede ver el momento en que varias personas se acercaron para ayudarla. Sin embargo, Watson logró levantarse rápidamente, se disculpó y sonrió.

Tras la situación, Watson se tomó fotografías con algunos seguidores antes de dirigirse al vehículo que la esperaba.

La edición de los premios 'GQ Men of the Year 2026' reunió a destacadas personalidades del cine, la música, la moda y el entretenimiento en el hotel Chateau Marmont, en Los Ángeles.

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Entre los principales protagonistas de la noche estuvo el actor Andrew Garfield, quien figuró como uno de los rostros destacados de esta edición.

Otro de los homenajeados fue Matt Damon, quien recibió un reconocimiento especial por su trayectoria artística.

La gala también contó con la presencia de diferentes figuras del espectáculo, entre ellas Belmont Cameli, Inde Navarrette y Benito Skinner.

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