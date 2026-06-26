Presidente de Ecuador declara día feriado tras histórico triunfo de la selección ante Alemania en el Mundial 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este jueves un día feriado en el país sudamericano, tras la histórica victoria de la Tricolor contra Alemania por 2 a 1 con la que se aseguró el pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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"Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero", escribió Noboa en la red social X, antes de anunciar: "¡Mañana, feriado!".

Así, este viernes 26 de junio pasó a ser festivo en todo el país, luego de un decreto firmado con tal objetivo por el mandatario.

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En el MetLife Stadium a las afueras de Nueva York, Ecuador tuvo que remontar contra la tetracampeona del mundo, Alemania para evitar una eliminación temprana y lograr avanzar a la fase de eliminación directa.

Los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata sirvieron para dar la vuelta a un marcador que abrió Leroy Sané, para alegría de los más de 50.000 hinchas ecuatorianos presentes en las gradas.

Ecuador terminó en la tercera posición de su zona con cuatro puntos, producto de una derrota, un empate y un triunfo ante los teutones.

De esa manera, la selección sudamericana accedió a la fase de cuartos de final como mejor tercera de su grupo, un beneficio que tendrán ocho selecciones en el Mundial 2026 de 48 selecciones.

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Si bien todavía no se conoce el rival de Ecuador en la siguiente fase, es probable que la selección dirigida por el argentino Sebastián Beccacece se enfrente a México, que terminó como líder del grupo A con puntaje perfecto.