Polémica en el Mundial 2026: captan a Bellingham tapándose la boca en partido de Inglaterra ante Ghana y no fue expulsado como Almirón

Durante la jornada de este martes, se produjo una de las situaciones más polémicas que se han presentado en el Mundial 2026.

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El episodio involucró a un jugador del Real Madrid durante el partido de Inglaterra ante Ghana por la segunda jornada de la fase de grupos.

Y es que el jugador inglés fue visto tapándose la boca mientras increpaba a un jugador rival, un acto que ha sido reglamentado por la FIFA para la cita orbital con una sanción de roja directa.

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El episodio se dio mientras el equipo inglés se disponía a cobrar un tiro de esquina a su favor. La transmisión oficial del Mundial 2026 alcanzó a mostrar el momento exacto en el que el atacante del Real Madrid se tapa la boca con sus manos, mientras le habla a uno de los rivales.

Cabe recordar que la nueva ley Prestianni prohíbe a los jugadores taparse la boca para dirigirse a sus rivales.

Incluso, la regla se aplicó por primera vez días atrás en contra de un jugador de la selección de Paraguay, Miguel Almirón, quien fue sancionado con expulsión tras el partido ante Turquía.

El Comité Disciplinario de la FIFA decidió sancionar al jugador paraguayo con una fecha de suspensión, por lo que se perdió el juego crucial ante Australia en la última jornada de la fase de grupos que terminó empatado sin goles.

Almirón fue señalado de comportamiento antideportivo por su acto en el juego ante Turquía correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos.

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En ese sentido, el jugador guaraní podrá disputar el encuentro de dieciseisavos de final en una eventual clasificación.

Cabe recordar que la nueva norma nació luego de que el futbolista argentino Gianluca Prestianni fuera señalado de propiciar insultos racistas contra Vinicius Junior, en el juego de Champions League entre Real Madrid y Benfica, y lo hicieron tapándose la boca con la mano.