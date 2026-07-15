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Miércoles, 15 de julio de 2026
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Posesión Abelardo de la Espriella

Se le complicó el escenario al profesor que rechazó a don Luis Felipe, vendedor de panela, por votar por Abelardo: Universidad de la Amazonia tomó drástica decisión

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella. - AFP
Abelardo De La Espriella. - AFP
Gina Paola España, rectora delegada, informó por medio de un comunicado que la universidad promueve la libertad de conciencia.

La Universidad de la Amazonia abrió investigaciones internas contra el profesor Franklin Gamboa y llevó el caso a las autoridades competentes después de que se viralizara un video grabado por el docente, en el que increpa a un vendedor identificado como Luis Felipe Yagüe porque decidió votar por Abelardo de la Espriella.

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La rectora delegada, Gina Paola España, informó en un comunicado que, aunque el hecho ocurrió por fuera de la institución, sus repercusiones ameritan ser analizadas exhaustivamente. La decisión oficial fue iniciar las actuaciones administrativas internas y remitir el asunto a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes.

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"Con ocasión de los hechos de conocimiento público relacionados con el profesor Franklin Gamboa y las notificaciones recibidas, se iniciaron las actuaciones administrativas internas correspondientes y se remitió a las autoridades competentes para que, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, adelanten las investigaciones a que haya lugar y adopten las decisiones que correspondan", señaló la institución pública de educación superior.

Cabe recordar que, en el video, se observa a don Luis Felipe llegar con una panela y ofrecérsela al docente. Unos segundos después, Franklin le indica que no vuelva a dejarle nada debido a su posición política.

"Don Luis, no me vuelva a dejar nada. He decidido comprarle directamente a los campesinos. No le voy a comprar más a gente que votó por un proyecto que busca destriparnos a todos. Yo soy profesor y me ha tocado muy duro...", afirmó.

Debido a este video, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tomó la decisión de invitar al comerciante a la posesión, que se llevará a cabo el 7 de agosto.

"A mi posesión quiero invitar muy especialmente a don Felipe Yagüe, un miembro de la manada del tigre que fue víctima del odio político por parte de un contradictor que decidió no volver a comprar la panela de don Luis por haber votado por el tigre. Don Luis, reciba mi invitación, por mi cuenta, a la posesión presidencial. Mi equipo se va a comunicar con usted para arreglar todo", dijo De la Espriella.

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Don Luis Felipe, por medio de un comunicado, agradeció a la comunidad por el apoyo que le ha brindado y aceptó la invitación que le hizo el presidente electo.

"Recibo esta invitación con humildad, gratitud y un profundo sentido de responsabilidad. Confiando en Dios, espero poder acompañar este importante momento institucional", expresó.

Finalmente, la institución condenó la actuación del docente al subrayar que la universidad se rige por los principios de protección de la pluralidad del pensamiento y la libertad de conciencia.

"Somos una institución que promueve y protege la pluralidad de pensamiento, la libertad de conciencia y de expresión, principios esenciales de la vida universitaria y de la democracia. La universidad actúa con absoluta imparcialidad en la adopción de sus decisiones internas. Sus actuaciones se fundamentan en los principios de legalidad, objetividad, transparencia y debido proceso, sin que exista injerencia de carácter político, intereses particulares o relaciones personales en el desarrollo de sus actuaciones, ni se encuentren influenciadas por consideraciones ajenas a los criterios técnicos, normativos y administrativos que rigen cada procedimiento"

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